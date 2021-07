Loteamento pronto em Itaboraí conta com infraestrutura de lazer e segurança - Divulgação

Loteamento pronto em Itaboraí conta com infraestrutura de lazer e segurançaDivulgação

Publicado 16/07/2021 16:38

A demanda por terrenos para construir a casa está em alta em várias regiões do estado. Isso porque com o home office encurtando as distâncias, hoje é possível trabalhar de qualquer lugar. Em Itaboraí, na Região Metropolitana, a Pró Lotes, por exemplo, investe no Holiday Park Land, loteamento pronto com infraestrutura de lazer e segurança. Os lotes legalizados têm tamanhos de 152 a 230 metros quadrados e valores a partir de R$ 50 mil. “Oferecemos mensais a partir de R$ 231 e financiamento direto com a construtora em até 240 vezes, sem comprovação de renda”, afirma Marcelo Fróes, diretor da empresa.



Ele ressalta que o segmento está muito em evidência, pois a Pró Lotes lançou recentemente o Natura Residencial, em Vargem Pequena, e todos os terrenos foram vendidos rapidamente. Agora, a loteadora prepara um lançamento em Duque de Caxias. "A casa passou a ter um valor diferenciado no mercado e a procura disparou neste período porque as pessoas querem mais espaço ao ar livre e quintal”, frisa Fróes.

Terrenos a partir de R$ 220 mil na Costa Verde

Na Costa Verde, Fábio Amaral, diretor da Angra Home Imóveis, conta que o aluguel de casas e até a compra de veleiros por paulistas que descem o litoral, trabalhando na própria embarcação, têm aumentado. Segundo ele, a aquisição de terrenos é mais um nicho que tem se destacado. A empresa está comercializando apenas 17 lotes no condomínio Girassol, ao lado do famoso condomínio Porto Bracuhy, em Angra dos Reis. As unidades têm valores a partir de R$ 220 mil. “São terrenos legalizados de 520 a 630 metros quadrados, em área plana, prontos para construir e com acesso ao mar. É possível financiar direto com a construtora e com os bancos a juros mais atraentes. O condomínio oferece ainda guarita, segurança e área de preservação”, diz Amaral.