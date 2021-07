Vagas de estágio e emprego em várias regiões do país - Freepik

Publicado 21/07/2021 13:40

Quem está à procura de estágio e de uma oportunidade de emprego, a coluna apresenta hoje algumas oportunidades distribuídas pelo país. A Anjo Tintas, indústria de tintas há mais de 30 anos no mercado, abriu novas vagas de emprego. Entre as oportunidades abertas há a de jovem aprendiz para o setor Comercial em Morro da Fumaça (SC) e Produção em Criciúma (SC), sede da indústria. No mesmo estado, estão abertas vagas para representante comercial de revenda, zelador externo e recepcionista de portaria. Há ainda disponibilidade para vendedor técnico no norte de MG, Baixada Fluminense e Região Serrana, no Rio de Janeiro, e ABC Paulista, em São Paulo. No Rio Grande do Sul, há ainda vaga para representante comercial de revendas.



A empresa também contrata representante comercial de revenda no Paraná e promotor técnico para atuação na região nordeste do Brasil. "Com a reabertura maior da economia em alguns locais do Brasil e o crescimento das vendas, a Anjo sentiu a necessidade de novas contratações para atendermos a demanda necessária. Ficamos felizes em poder abrir vagas nesse momento em que o país se recupera", diz Filipe Colombo, CEO da Anjo Tintas.

Programa de estágio

Já a Amanco Wavin (amancowavin.com.br), marca comercial da Wavin (wavin.com), de tubos e conexões, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Jovens Talentos (2º semestre de 2021). Os requisitos necessários para concorrer a cada uma das vagas estão detalhados em jovenstalentosamancowavin.jobs.recrut.ai.



As oportunidades são para diferentes setores como: Jurídico, Financeiro, Contabilidade, Marketing, Engenharia, Recursos Humanos, Compras, Qualidade, Manutenção, Produção, Comercial e Segurança do Trabalho. Com duração de 24 meses, as vagas não exigem o conhecimento da língua inglesa como item obrigatório.



Planta baixa em 3D

Residencial com apenas 26 unidades no Jardim Botânico está sendo apresentado de forma diferente pela construtoraDivulgação

A Bait inova mais uma vez. O Arte Jardim Botânico, residencial com apenas 26 unidades e metragens de 73 a 256 metros quadrados, está sendo apresentado de forma diferente, com a planta baixa em 3D. "A planta com volumetria traz uma sensação de realismo que aproxima o cliente do produto final. Dá uma percepção mais tangível ao interessado, aumentando a compreensão dos espaços e instigando o imaginário do cliente dentro daquele ambiente. Fizemos esse teste e gostamos muito do resultado. Certamente, vamos adotar para os próximos empreendimentos. O modelo custa cerca de 15% a mais do que a planta baixa comum e vale muito a pena", explica a gerente de Produto da empresa, Nina Kuperman.