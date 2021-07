Rede HomeHub chega a R$ 208 milhões em VGV (Valor Geral de Vendas) e abre mais sete franquias de janeiro a junho no Rio - Freepik

Publicado 22/07/2021 17:47

O mercado imobiliário continua reagindo à crise e pisando no acelerador. De acordo com Rodolfo Judice Araujo, CEO da HomeHub, o resultado das vendas de imóveis residenciais na cidade, de janeiro a junho, foi o melhor desde o boom imobiliário de 2013, com um aumento de 74% em comparação ao mesmo período do ano passado. Para se ter ideia, a Rede HomeHub, que engloba as unidades da Judice & Araujo e as franquias conectadas à sua plataforma de tecnologia imobiliária, chegou a R$ 208 milhões em VGV (Valor Geral de Vendas) nos primeiros seis meses do ano. Além de sete franquias que foram inauguradas no primeiro semestre, totalizando 19 espaços em várias regiões do Rio de Janeiro.



"Acompanhando o mercado, estamos com um balanço bastante positivo e projetamos chegar a R$ 450 milhões em vendas até o final de 2021. O nosso diferencial tem sido trabalhar no modelo figital (físico+digital), ou seja, a consultoria personalizada que o corretor oferece utilizando toda a sua expertise, com as ferramentas tecnológicas que facilitam e agilizam o processo de negociação", prevê Araujo. Para 2022, a meta da Rede HomeHub é chegar aos R$ 800 milhões em comercialização de imóveis.

Inscrições abertas para o Prêmio Produtividade

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Produtividade que premia exemplos de boas práticas, soluções e ferramentas que tenham impacto na melhoria da produtividade e que contribuem para o desenvolvimento da cadeia da construção. Os vencedores das quatro categorias serão anunciados durante o Fórum Internacional de Liderança e Inovação (FILI) no dia 11 de novembro. A iniciativa é promovida pela Abrainc (Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias) e Entidades do Mesmo Lado (grupo de associações da construção civil e indústria imobiliária).



As empresas devem inscrever seus cases para avaliação do júri técnico, que irá escolher os melhores nas categorias Material, Componente ou Sistema Construtivo; Equipamento; Planejamento; e Projeto. Haverá, também, a premiação de destaque à solução para Habitação Econômica. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de outubro em produtividadedomesmolado.com.br.