Lançamento na Barra terá apenas 21 apartamentos entre três e quatro quartos, além de lazer e segurança - Divulgação

Lançamento na Barra terá apenas 21 apartamentos entre três e quatro quartos, além de lazer e segurançaDivulgação

Publicado 26/07/2021 15:01

Diante da procura cada vez maior por imóveis na Barra da Tijuca, tendência observada em pesquisas do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), a Avanço Realizações Imobiliárias vai promover nesta quarta, dia 28, uma avant-premiére do Playa Exclusive Residences, primeiro lançamento da empresa na Barra.



O evento será a partir das 10h no Windsor Marapendi Hotel (Avenida Lúcio Costa, 5.400, Barra da Tijuca). "A procura pelo Playa está acima do esperado. Por isso, resolvemos abrir as vendas. Vale ressaltar que os atendimentos serão agendados e que estamos adotando todos os protocolos de segurança que o momento determina", afirma Sanderson Fernandes, diretor da construtora.



O executivo conta ainda que o Playa terá apenas 21 apartamentos, entre três e quatro quartos, reunindo arquitetura contemporânea, plantas confortáveis, lazer sob medida e diferenciais de tecnologia, segurança, sustentabilidade e serviços compartilhados. Além disso, o projeto oferece opções de kits gourmet, com a cozinha integrada à sala, e itens elaborados para quem é apaixonado por gastronomia. Já os kits high-tech permitem ter o apartamento todo automatizado. As unidades serão entregues com varanda integrada à sala e fechamento em cortina de vidro retrátil, closet e varanda na suíte master, lavabo e banheiro de serviço. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 50 milhões.

Vendas aquecidas na Baixada e Zona Oeste

Segunda fase de residencial em Campo Grande vai ofertar mais 120 unidades pelo programa Casa Verde e Amarela - Divulgação

Segunda fase de residencial em Campo Grande vai ofertar mais 120 unidades pelo programa Casa Verde e AmarelaDivulgação

Publicidade

A boa fase vivida pela construção civil também foi sentida por lançamentos na Baixada Fluminense e na Zona Oeste. O Carioca Park, projeto pelo Casa Verde e Amarela em Campo Grande da Jeronimo da Veiga em parceria com a CAC Engenharia, por exemplo, vendeu 107 dos 160 imóveis da primeira fase. A próxima etapa tem previsão de lançamento para este semestre com mais 120 unidades. O empreendimento tem VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 115 milhões e entrega prevista para 2024.



Já o residencial Jardins, da Jeronimo de Veiga em Nova Iguaçu, vendeu cerca de 65% das unidades lançadas. A expectativa da construtora é vender tudo até o fim do ano. "É importante ressaltar que estamos falando de imóveis de alto padrão, com metragem de 200 metros quadrados e infraestrutura diferenciada", conta Maurício Corrêa, diretor Comercial da empresa. O empreendimento oferece apartamentos a partir de 102 metros quadrados, além de coberturas que podem chegar a cinco suítes, varanda gourmet e até três vagas na garagem.