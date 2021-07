Locações da primeira metade de 2021 foram concluídas em um prazo seis dias menor - Freepik

Publicado 29/07/2021 17:31 | Atualizado 29/07/2021 17:57

Hoje a coluna trouxe um levantamento da plataforma QuintoAndar que mostra os bairros onde os imóveis são alugados mais rapidamente no Rio. Os campeões estão nas zonas Oeste e Norte da cidade. Em primeiro lugar está o Recreio dos Bandeirantes, com 60,14%, em seguida aparecem Jacarepaguá (58,73%), Freguesia (49,74%), Pechincha (49,67%) e Irajá (49,16%).

"Desde o início da pandemia, observamos crescimento nas buscas por imóveis mais afastados do centro", conta José Osse, head de Comunicação da empresa. Para ele, esse comportamento é causado em parte pela necessidade de as pessoas economizarem e pelo interesse em imóveis maiores, já que o home office, um dos efeitos da Covid-19, foi adotado por várias empresas. A análise do executivo é reforçada por outro dado da pesquisa, indicando que apenas as unidades de um quarto não recuperaram o mesmo nível de antes da pandemia. Ou seja, os usuários da plataforma estão dando preferência a imóveis maiores, o que diminuiu a demanda pelos menores

Além de apontar as regiões com mais liquidez, o estudo diz ainda que as negociações foram 11% mais rápidas no primeiro semestre deste ano do que estavam nos seis últimos meses de 2020. Isso significa que as transações da primeira metade de 2021 foram concluídas em um prazo seis dias menor do que a média registrada no semestre imediatamente anterior.

Outra pesquisa, desta vez da Apsa, mostra que o Recreio também se destacou com uma das menores taxas de vacância do Rio de Janeiro, em junho (5,4%). O levantamento da administradora afirma que a quantidade de imóveis alugada no mesmo mês teve crescimento de 158,3% com relação a junho de 2020, quando o mercado estava mais parado. Com relação a maio de 2021, o aumento é de 19,2%.

Dicas para aumentar as chances de locação

Com o cenário favorável, a compra do imóvel com a finalidade de locação também vale a pena. Neste caso, a diretora da JB Andrade, Solange Portela de Andrade, dá algumas orientações para quem deseja alugar com mais agilidade. "Deixar o ambiente pintado, limpo e com um cheirinho agradável de um difusor causa sempre boa impressão nas visitas dos interessados. Imóvel que está muito tempo fechado, por exemplo, costuma ter cheiro de mofo, por isso, é importante investir nesses pequenos detalhes. Pode parecer uma bobagem, mas faz toda a diferença", observa. Confira outras dicas da executiva: