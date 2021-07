Bairro planejado oferece casas, terrenos e áreas de convivência para o lazer das famílias - Divulgação

Publicado 30/07/2021 18:01

O grupo MRV&CO, plataforma habitacional que reúne MRV, Urba, Luggo, AHS e Sensia, está com opções de casas prontas em um bairro planejado em Campos dos Goytacazes. As moradias do Bem Viver Campos têm área construída de 42,17 a 48,17 metros quadrados e valores a partir de R$ 150 mil. Entre as condições oferecidas estão entrada a partir de R$ 799 e subsídios do governo de até R$ 27mil, pois as unidades fazem parte do programa Casa Verde e Amarela.



O bairro planejado oferece ainda a possibilidade de comprar terrenos para a construção da casa. São, no total, 240 lotes de 160 metros quadrados e valores a partir de R$ 60 mil. O complexo conta ainda com áreas de convivência como praças com espaço fitness, playground e quadras. O objetivo do grupo é atingir o público que deseja construir o imóvel e também as pessoas que sonham com um já pronto, com área verde e espaço para lazer.

Casas representam 60% das vendas no interior de São Paulo

O home office mudou a perspectiva de parte da população da cidade grande sobre morar perto do trabalho. Com a atividade remota, as pessoas vêm buscando mudar de ambiente, procurando casas para alugar ou morar no interior ou no litoral, dando espaço à tendência do êxodo urbano. Para se ter ideia, pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP), com mais de 66 imobiliárias e corretores das regiões de Sorocaba e Itapetininga, no interior de São Paulo, mostrou que as casas representaram 60% das vendas de imóveis do mês de março deste ano, contra 40% de apartamentos.



Para ajudar nas vendas, diversas tecnologias têm sido criadas para ajudar corretores, compradores e locatários. A eXp Brasil, imobiliária digital, por exemplo, tem como proposta oferecer condições para diminuir os processos burocráticos e permitir que todo o trâmite de compra e venda seja feito de forma simples e prática.