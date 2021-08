Sugestão de ambiente decorado com peças da Tok - Divulgação

Sugestão de ambiente decorado com peças da TokDivulgação

Publicado 02/08/2021 19:53 | Atualizado 02/08/2021 19:55

Para cada perfil de pai, um presente especial para surpreender e decorar a casa. Pensando no próximo domingo, dia 8, a coluna trouxe algumas opções de mimos para você arrasar na data. Na Amoedo Home Decor, por exemplo, há variedade de cachepot com valores bem acessíveis. O modelo de cimento coração (7x14cm) sai por R$ 29,90, o de cimento branco (12x16cm) por R$ 52,90, e o em poliresina marrom (10x12cm) por R$ 67,90.



Já a Tok&Stok está com uma linha especial para a ocasião com itens para toda a casa como estantes, sofás, cabideiros, bancos, mesas, cadeiras, poltronas, luminárias, panelas, copos, almofadas e adornos. Entre as sugestões estão o kit Brauhaus copo de cerveja com três (R$ 73,70), o porta-retrato Infinity SQ (10 X15cm), que está custando R$ 119, o kit bandeja mais duas canecas (R$ 160,70) e a caçarola Ômega (24 cm) por R$ 399.



Para os pais que são apaixonados por reformas e pequenos consertos, a Construmais está com campanha de 10% de desconto e frete grátis no setor de ferramentas, válida até o final do mês. Basta utilizar o cupom #construmais. Além disso, as compras podem ser parceladas em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito (parcela mínima de R$ 50).

fotogaleria

Kit básico de ferramentas

Publicidade

E já que citamos as ferramentas, o diretor da Construmais, Iuri Russo, relacionou as principais para você ter em casa e também presentear o seu pai. Confira:



Furadeiras e brocas



Item indispensável para fixar quadros, estantes e montar móveis. É possível encontrar modelos ligados à tomada e outros que funcionam com baterias. Lembrando que as furadeiras também podem servir de parafusadeiras.



Martelo



Vale ter os dois modelos mais comuns, que são os de unha e os de bola. O de unha é indicado para remover os pregos, já o de bola é mais indicado para quem precisa aplicar rebites a materiais metálicos.



Alicate



Esse item tem várias funções, entre elas apertar porcas, dobrar metais, desencapar fios e isolar materiais durante instalações elétricas.



Chave de fenda



Peça fundamental para montar móveis, apertar ou afrouxar parafusos. Tem que estar na sua lista!



Chaves Phillips



Além de ter a mesma função da chave de fenda, a chave Phillips é indicada para usar em parafusos com fendas em “xis”.



Chave de teste



Também muito importante para o kit básico de ferramenta, serve para testar se há corrente elétrica passando por tomadas ou fios.



Trena



Necessária para tirar medidas de móveis e para calcular áreas que vão receber pisos e outros revestimentos. Invista nos modelos retráteis com travas para não perder a marcação.



Chave inglesa



Utilizada em instalações hidráulicas, a chave inglesa é muito versátil. Não deixe de comprar para você e para o seu pai!



Chave de boca



O mercado oferece kits com vários tamanhos. As chaves de bocas são usadas para apertar porcas, na manutenção de carros e de bicicletas.