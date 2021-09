Cerca de 120 mil contribuintes já garantiram abatimento ao fazer a DeCAD - Freepik

Cerca de 120 mil contribuintes já garantiram abatimento ao fazer a DeCADFreepik

Publicado 09/09/2021 19:51

Descontos são sem bem-vindos para dar aquela aliviada no bolso. Por isso, a coluna reforça que proprietários de casas e apartamentos na Zona Oeste têm até o dia 30 deste mês para fazer online a Declaração Anual de Dados Cadastrais (DeCAD) dos seus imóveis e, assim, conseguirem abatimento no IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano). Segundo a Prefeitura do Rio, os contribuintes que fizerem a declaração e encerrarem 2021 adimplentes com o município receberão desconto de 5% no imposto de 2022. "A DeCAD não é obrigatória, mas é uma chance única do morador deixar a parte fiscal do imóvel certinha com a Prefeitura, além de garantir seu desconto no IPTU. O passado fica perdoado e o morador ainda ganha 5% de bônus no ano seguinte", afirma Pedro Paulo, secretário municipal de Fazenda e Planejamento do Rio.



Para fazer a declaração basta acessar o portal Carioca Digital, se cadastrar ou entrar com seu cadastro, clicar na opção DeCAD e digitar o número da inscrição imobiliária. É preciso confirmar dados como endereço, nome e CPF e área edificada do imóvel. A prefeitura ressalta que o benefício do desconto não vale para quem deixou de pagar e está inscrito na dívida ativa do município. Vale lembrar que o contribuinte poderá apresentar uma única retificadora também dentro do mesmo período da declaração.

Coleção Tye Dye de porcelanato

Moda e decoração se unem mais uma vez. Nova coleção da Ceusa apresenta o revestimento Tye Dye - Divulgação

Moda e decoração se unem mais uma vez. Nova coleção da Ceusa apresenta o revestimento Tye DyeDivulgação

Mais uma novidade fresquinha para quem planeja repaginar a casa para as festas de fim de ano. Inspirada no universo da moda e da arquitetura, a Ceusa apresenta a coleção Tye Dye, um porcelanato em grande formato e alegre. As peças são no tamanho 100x100 e têm opções nas cores roxo e rosa, valorizando o espaço e garantindo a sensação de amplitude. Os tons são criados de forma irregular e assimétrica sem controle do resultado, aceitando suas imperfeições. A coleção Tie Dye traz a tendência da moda de uma forma desconstruída, com paredes marcadas de argamassa colorida, com formas fluidas, simulando o movimento de uma lixa sobre o cimento.