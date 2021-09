Palestras da Abadi serão transmitidas ao vivo pelo canal da associação no Youtube - Freepik

Publicado 07/09/2021 12:46

A Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) vai promover no dia 14 (terça-feira), às 17h, a segunda edição do Encontro dos Colaboradores das Administradoras de Imóveis (ECAI). O evento gratuito, que tem apoio do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), será online com transmissão pelo canal da Abadi no YouTube.



A mentora de líderes Alba Duarte, coaching e consultora em gestão de pessoas, falará sobre a importância do engajamento entre líderes e equipes. Em seguida, Hermes Simões, mestre em sistemas de gestão, ministrará a palestra "O momento do mundo - mudanças e adaptações". No final, haverá um tempo para perguntas que poderão ser feitas pelo chat do evento. Para participar, basta acessar o canal da Abadi no dia e horário agendados.

Curso sobre locação de imóveis

Para quem precisa conhecer ou aperfeiçoar as principais técnicas para alugar um imóvel, a UniSecovi Rio está com inscrições abertas para o curso "Administração de Locação de Imóveis", na modalidade de ensino a distância (EAD). Com início no dia 21 (terça-feira) e com carga horária total de 63 horas, o conteúdo abrange temas como captação de clientes, administração, garantias, contratos, lei do inquilinato, manutenção dos imóveis, métodos de negociação, relacionamento, desocupação e pós-locação.



São cinco módulos, além de estudos de casos para contextualizar os profissionais no cenário atual do mercado imobiliário. O investimento é de R$ 549,50 (contribuintes) e R$ 785 (demais interessados). Os valores podem ser parcelados em até três vezes no boleto bancário ou em até quatro vezes no cartão de crédito sem juros. Outras informações em secovirio.com.br.