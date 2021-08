Painel disponível em residencial que está sendo construído em Icaraí - Divulgação

Publicado 30/08/2021 15:54

Os tapumes que cercam os canteiros de obras ganharam mais uma função, desta vez cultural, iniciativa que tem como objetivo harmonizar os empreendimentos e causar um impacto positivo na vizinhança. A Soter Engenharia, por exemplo, convidou o grafiteiro carioca Pedro Polo para expressar a sua arte no tapume do MUD 333, prédio de alto padrão que está sendo construído na Rua Miguel Couto, em Icaraí. No local há um painel de mais de 42 metros de comprimento por três metros de altura, com elementos que remetem à arquitetura de Niterói como o Museu Niemeyer e o Mercado São Pedro, entre outros prédios históricos que contam um pouco da história da cidade.



“Essa iniciativa faz parte de um conjunto de ações que temos feito para estabelecer mais conexão com o nosso público, através da arte e da criatividade, além de trazer encantamento para o tapume da obra, que originalmente não é atraente”, conta Julio Kezem, vice-presidente da Soter Engenharia.



Aluguel comercial na Zona Norte

Residencial pronto em Irajá com loja no térreo para locação - Divulgação

A negociação de espaços comerciais volta à cena. Segundo o Secovi Rio (Sindicato da Habitação), em julho houve um crescimento de 40,8% nas transações de salas e lojas. Já considerando janeiro a julho, a alta é de 56,6% em relação ao mesmo período de 2020. Além da venda destes imóveis, há ainda oportunidades para quem deseja alugar uma loja para abrir o próprio negócio.



A Avanço Realizações Imobiliárias está com campanha para dois empreendimentos prontos que oferecem unidades comerciais no térreo. No Now Vista Alegre (Estrada da Água Grande, 489), há uma loja de 75,09 metros quadrados (uma vaga) com aluguel de R$ 2.900 nos 12 primeiros meses, além de começar a pagar em 90 dias. Já no Now Irajá (Avenida Monsenhor Félix, 821), o espaço tem 189,73 metros quadrados (quatro vagas), locação de R$ 4.900, e as mesmas condições do imóvel comercial anterior. "Além de reduzir o valor do aluguel, aumentamos o prazo para o interessado começar a pagar, o que pode ser um fôlego para ele investir na montagem do novo negócio. A campanha é ainda uma ótima oportunidade para quem já é comerciante e está em busca de um endereço mais valorizado", diz Julio Borges, gerente Comercial da Avanço.

Enjoy faz parte da Rede Lopes Brasil

A Lopes Enjoy Imóveis é a mais nova franqueada da Rede Lopes Brasil. A empresa está com cinco lojas no Rio nos bairros do Flamengo, Jardim Botânico, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Grajaú. Segundo o empresário Josué Madeira, fundador da Enjoy, o foco será o mercado secundário de imóveis (aqueles que não são lançamentos) da cidade que é bastante pulverizado e com um bom volume de negócios. “Há espaço para conquistar uma participação maior neste segmento”, diz Madeira.



A Lopes Enjoy tem mais de 130 corretores associados e cerca de 4.500 imóveis ativos à venda. Nos primeiros oito meses do ano, já realizou mais de R$ 180 milhões em negócios, alta de 124% em relação ao mesmo período de 2020. A meta é alcançar R$ 300 milhões até dezembro e dobrar o número de lojas nos próximos 18 meses.