Encontro virtual terá três palestras de profissionais de referência da área imobiliáriaCrédito

Publicado 23/08/2021 20:03

Se você é corretor ou corretora de imóveis, que tal aproveitar o seu dia para investir na atualização dos seus conhecimentos? A dica de hoje da coluna é o II Simpósio Online que será promovido nesta sexta-feira, 27, Dia do Corretor, pelo Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis).



Com o tema “O corretor de imóveis como agente de segurança nas transações imobiliárias”, a transmissão terá início às 15h pelo canal da TV Creci Rio no Youtube. O evento contará com três palestras de profissionais de referência da área que vão abordar os seguintes temas: Locação e Administração de Imóveis: o corretor como um gestor eficiente e eficaz; Do zero ao milhão: Como chegar ao topo como corretor de imóveis transmitindo segurança à sociedade e Documentação Imobiliária e as Responsabilidades do Corretor de Imóveis: uma visão estratégica para o profissional.



Quem participar do evento e assinar a lista de presença virtual terá ainda direito ao certificado de participação. “Acreditamos que o conhecimento e a qualificação são a chave para o sucesso. Temos também o compromisso e o dever de realçar para a sociedade o papel fundamental que esse profissional tem para a segurança das negociações imobiliárias e o quanto o setor é relevante para a economia do nosso país”, ressalta Manoel da Silveira Maia, presidente do Creci-RJ.



O conselho frisa que, somente os inscritos receberão o link para o simpósio. As palestras não serão gravadas e não ficarão disponibilizadas posteriormente. Ou seja, será uma oportunidade única de aprendizado. As inscrições gratuitas podem ser feitas em creci-rj.gov.br.

Time de 51 mil profissionais ativos no estado do Rio

Levantamento do Creci-RJ indica que, atualmente, há mais de 51 mil profissionais ativos no estado do Rio de Janeiro. Desse total, cerca de 32% são mulheres. Para mostrar como elas estão ganhando espaço, há 10 anos o público feminino representava apenas 20% do número de profissionais ativos.



De acordo com o conselho, de janeiro a agosto deste ano cerca de 2.467 novos corretores de imóveis obtiveram o registro para atuar na profissão. Na comparação com o mesmo período de 2020, houve um crescimento de 60% (968 novos corretores de imóveis). O avanço também é significativo quando comparado ao cenário anterior à pandemia, com alta de 47% no número de novos profissionais em comparação com janeiro a agosto de 2019 (1.293 novos corretores).