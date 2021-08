"Barra e adjacências" foi a região que registrou a maior variação (0,78%), com o metro quadrado em R$ 7.498 - Freepik

Publicado 17/08/2021 10:30

Aos poucos a estabilidade nos valores dos imóveis dá lugar a uma nova realidade. Prova disso é que, segundo pesquisa do Cepai (Centro de Pesquisa e Análise da Informação) do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), o valor do metro quadrado residencial para venda na cidade fechou o mês de agosto em R$ 8.947, contra R$ 8.670 registrados no mesmo período de 2020. De acordo com o estudo, é o maior valor desde o início de 2019. Em julho, o preço para venda foi de R$ 8.892, ou seja, crescimento de 0,62%.



Ao analisar as regiões, a que teve maior variação foi “Barra e adjacências” (Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Itanhangá, vargens Grande e Pequena e toda a região de Jacarepaguá). Neste caso, o valor do metro quadrado foi de R$ 7.498 e variação de 0,78% em relação o mês anterior. Em segundo lugar ficou a Zona Sul (R$ 13.544) e variação de 0,50%. A cidade tem até o momento 107.308 imóveis disponíveis para negociação residencial.

Evento imobiliário 100% virtual

Para os profissionais de mercado imobiliário interessados em atualizar seus conhecimentos, estão abertas as inscrições para o Conecta Imobi 2021, que acontecerá 100% digital de 19 a 21 de outubro. O encontro terá palestras e workshops sobre como usar recursos digitais e estratégias de venda e engajamento, saúde mental e gestão financeira.



São três modelos de ingressos: o Livre, gratuito e com cinco palestras por dia; Antenado, por R$ 147 e com mais de 80 conteúdos disponíveis, além de certificado digital, chat privado para networking e sugestões de trilhas de palestras; ou o Conectado, que por R$ 197, permite, ainda, o acesso a uma sala VIP com interações exclusivas entre palestrantes, participantes e patrocinadores. As inscrições podem ser feitas em www.conectaimobi.com.br