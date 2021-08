Varanda e sala integradas com porcelanato Biancogres acetinado que baixou de R$ 59,65 para R$ 48,85 o metro quadrado no feirão - Divulgação

Varanda e sala integradas com porcelanato Biancogres acetinado que baixou de R$ 59,65 para R$ 48,85 o metro quadrado no feirãoDivulgação

Publicado 09/08/2021 18:32

Reformar ou dar aquela repaginada na casa continua em alta neste semestre e a tendência deve se intensificar ainda mais por conta do Natal. Quem está nesta empreitada deve aproveitar as ofertas das redes de materiais de construção. A Chatuba, por exemplo, promove o Mega Feirão até o dia 31 de agosto. Entre as vantagens estão preços e condições especiais de pagamento, com parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e entrega em até 48 horas, caso o cliente prefira não levar direto da loja.



Segundo a presidente da Chatuba, Dalva Sousa, há uma grande variedade de produtos com valor promocional para contemplar todos os gostos e que podem ser usados em ambientes internos, como sala, cozinha e banheiro, e até em áreas externas. A executiva ressalta que pisos, porcelanatos e revestimentos já são protagonistas na hora de dar um up no imóvel; por isso é importante investir em qualidade para modernizar e valorizar o ambiente. Entre as ofertas estão o piso Ceral Montreal HD Brilhante 61x61 centímetros que baixou de R$ 36,95 para R$ 28,95 o metro quadrado e o porcelanato Biancogres acetinado no tamanho 60x60 centímetros, que passou de R$ 59,65 para R$ 48,85 o metro quadrado. Esse último, por exemplo, é composto por materiais como cimentos, pedras e metais, dando mais vida e personalidade a ambientes internos e externos. A coleção conta ainda com diversas opções de cores e texturas.

Realidade aumentada no varejo

E como estamos abordando o mercado de varejo, a realidade aumentada é a mais nova tecnologia a ganhar adeptos neste segmento para transformar a jornada de compra e a experiência do consumidor. Lojas de móveis e artigos de decoração, do setor de materiais de construção e de eletrodomésticos estão entre alguns dos negócios que fecharam parceria com a R2U, empresa de soluções de realidade aumentada.



A tecnologia possibilita que os consumidores façam simulações de como ficarão os produtos instalados em suas casas na hora de planejar a construção ou a reforma usando as câmeras de seus smartphones para mesclar o mundo real com o virtual. Segundo dados do Statista (empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores), para 63% dos consumidores a realidade aumentada (RA) melhora a experiência de compra. Além disso, até 2023 cerca de 2,4 bilhões de pessoas vão usar essa tecnologia no celular. Com o crescente interesse na ferramenta, a R2U registrou um aumento de 153% no faturamento no primeiro semestre e contabiliza 35 clientes, sendo 32 varejistas.