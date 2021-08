Piscina com borda infinita de residencial em Icaraí com 310 unidades, lazer e segurança - Divulgação

Piscina com borda infinita de residencial em Icaraí com 310 unidades, lazer e segurançaDivulgação

Publicado 09/08/2021 05:42

Os interessados em adquirir um imóvel estão aproveitando o bom momento para fechar negócio, dando velocidade nas vendas e refletindo positivamente nos resultados das empresas. Para se ter ideia, o Sou+Icaraí teve 100 de suas 310 unidades vendidas em apenas 24 horas. O projeto da incorporadora digital Habitare, em parceria com a Mônaco, oferece estúdios de até 49 metros quadrados, com varanda e garagem, que podem ser adaptados com a junção de mais uma ou duas unidades, chegando a 126 metros quadrados. O empreendimento conta ainda com lazer, segurança, tecnologia, serviços como coworking, lavanderia e minimercado, além de paisagismo do escritório Burle Marx. Já para quem deseja investir, a convenção de condomínio prevê a locação para serviços como o Airbnb.



“O Sou+ Icaraí conseguiu reunir tantas qualidades e soluções que percebemos que ele atendia não só o público que procura essa nova proposta de moradia que os studios oferecem, mas também as famílias maiores, já que temos a opção de integração de unidades”, comenta Paula Barbosa, diretora de Operações do Habitare.



Lançamento em Campo Grande

Horta compartilhada de condomínio que será construído em Campo Grande - Divulgação

Horta compartilhada de condomínio que será construído em Campo GrandeDivulgação

Publicidade

A Construtora Novolar, do Grupo Patrimar, acaba de lançar o Grand Reserva Novolar, complexo residencial em Campo Grande com área verde, lazer e segurança. O primeiro condomínio lançado terá apartamentos de dois quartos que serão entregues com piso, janela da área de serviço com esquadria, ampla janela na sala e torneiras com economizador. O novo residencial terá também mercadinho, espaço para delivery, carro para aluguel no condomínio, além do Novolar Conecta, aplicativo para agendamento de espaços comuns.



"Com esse lançamento vamos possibilitar que nossos futuros clientes vivam o sonho de ter um imóvel próprio com segurança, estrutura completa de lazer e itens exclusivos de sustentabilidade, incluindo uma horta compartilhada dentro do empreendimento”, conta Alex Veiga CEO do Grupo Patrimar.