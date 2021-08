Estudo de plataforma de serviços gerais mostra que 39% das famílias da classe C reformaram a casa na pandemia - Freepik

Estudo de plataforma de serviços gerais mostra que 39% das famílias da classe C reformaram a casa na pandemiaFreepik

Publicado 03/08/2021 19:37

Com base nos dados de 2020 da Consumoteca, consultoria voltada para padrões de consumo, inovação e cultura, 55% das pessoas de maior poder aquisitivo no país fizeram alguma mudança na casa durante a quarentena. Além disso, 39% das famílias de classe C também reformaram as residências. E essas intervenções não param e devem ganhar ainda mais fôlego neste semestre por conta das festas de fim de ano. Para evitar dor de cabeça na hora de contratar e até com o orçamento para não ultrapassar o que foi previsto como gasto, a recomendação é procurar orientação de profissionais especializados e plataformas voltadas para este tipo de serviço.



O arquiteto e diretor da Santos Projetos, Fernando Santos, concorda e complementa que obras naturalmente têm um grande grau de incertezas, especialmente as reformas, cujos impactos podem ser minimizados pelo trabalho de profissionais experientes. "Costumo dizer que para o sucesso de uma obra, é preciso seguir cinco dicas: definição do projeto com um especialista, planejamento, cotação transparente dos serviços, elaboração de um contrato sem riscos e a fiscalização da intervenção por um arquiteto ou engenheiro", orienta Santos.



A plataforma Triider, por exemplo, por meio do site ou aplicativo, oferece mais de 50 modalidades como frete, encanador, elétrica, montador de móveis e marido de aluguel, entre outros. De janeiro a junho de 2021, na cidade do Rio, os serviços mais contratados na ferramenta foram: montador de móveis (23%), fretes (16%), marido de aluguel (11,8%), eletricista (11,8%), encanador (8,9%) e ar-condicionado (7,2%).



De acordo com a plataforma, a tabela de preços dos serviços está disponível no site e há opções de orçamento via app. São mais de oito mil profissionais cadastrados e a empresa acompanha a jornada do cliente desde a solicitação de um serviço até o pós-pagamento, que é realizado somente depois da finalização do reparo e pode ser parcelado em até seis vezes sem juros.

Casa nova sem reformas

Para quem deseja repaginar os espaços sem o famoso quebra-quebra de uma obra, a dica da designer de produto da MadeiraMadeira, Isabela Caserta, é apostar em quadros, vasos, almofadas, luminárias e outros itens. Confira outras sugestões :



Tapetes



Essa é uma das melhores opções para trazer cores ou estampas novas para ambientes amplos sem precisar apelar para a pintura de paredes. São inúmeras possibilidades, que agradam desde os mais clássicos, com modelos que nunca saem de linha, até os mais ousados que preferem cores vibrantes e formas geométricas.



Almofadas



Seguindo a mesma pegada versátil dos tapetes, as almofadas possibilitam combinações diversas e, por serem itens menores e muito mais baratos, é possível trocar suas capas com mais frequência. "Enjoou das cores ou dos desenhos? É só comprar kits novos de capas ou opções avulsas e se jogar no novo estilo", explica Isabela.



Lustres e abajures



Do vintage ao industrial, trocar a iluminação da casa é algo possível de se fazer sozinho e tem o poder de trazer uma nova atmosfera ao ambiente. Para aqueles que preferem um movimento mais simples, os abajures são a escolha ideal, pois eles ajudam a criar um cantinho da leitura que estava faltando ou dar aquele ar romântico ao cômodo.



Quadros



Mais do que decoração, os quadros dizem muito sobre a nossa personalidade. São indispensáveis nas paredes ou estantes de quem curte trazer seu estilo para os ambientes. Escolha temas, cores, paisagens ou frases e se jogue nas possibilidades de combinação. "Assim como as almofadas, são itens fáceis de trocar e substituir quando der vontade", lembra a especialista.



Cortinas e persianas



Outras peças que interferem no ambiente de maneira impactante são as cortinas e persianas. Neste caso, é preciso pensar na decoração como um todo para que elas combinem e não deem a sensação de excesso de informações no ambiente. Há diversas opções em cores mais neutras e com poucas estampas, mas que não deixam a desejar no quesito estilo.