Acompanhar as variações de liquidez, preço do metro quadrado e custos extras evitam perda de renda anual para o proprietárioFreepik

Publicado 05/08/2021 07:44

Estudo da plataforma QuintoAndar mostra que tentar alugar um imóvel pelo valor mais alto do que ele realmente vale, pode comprometer a renda anual do proprietário em até 22%. Isso porque o preço errado torna o imóvel menos atrativo nos primeiros dias de divulgação, que são fundamentais para garantir o sucesso da transação. Sempre é bom lembrar que os gastos gerados pelo período de vacância (tempo que o imóvel fica vazio) trazem prejuízos para o locador, pois é ele quem tem que arcar com os custos enquanto a moradia não é alugada.

O levantamento indica que, por outro lado, precificar o imóvel da forma correta pode aumentar os ganhos em até 37%. "Estar atento às movimentações do mercado é fundamental para garantir o sucesso de uma transação de aluguel", diz José Osse, head de Comunicação do QuintoAndar. "Acompanhar as variações de liquidez, preço do m² e custos extras evitam perda de renda anual para proprietários", recomenda.

Ainda de acordo com o estudo, aumentar o valor para 'sentir' o mercado pode ser uma decisão equivocada, já que a atratividade de um anúncio está concentrada nos primeiros dias. A imobiliária digital explica que as visualizações de um anúncio são 45% maiores que a média na primeira semana em relação às seguintes. No caso das visitas agendadas, o número é 41% maior que a média nos primeiros sete dias, e se torna menor que a média depois da terceira semana.

Para evitar prejuízos, ajustar o preço do anúncio pode ser uma solução para retomar o dinamismo na negociação da locação. Mesmo para unidades que já estão disponíveis há mais tempo, uma mudança que chegue mais próximo ao valor de demanda do imóvel faz com que ele seja alugado em até três semanas em média, sendo que a maioria é alugada em até duas semanas.

A tendência é que, quanto mais tempo o imóvel é divulgado, maior terá de ser o desconto médio concedido para a concretização do aluguel. Ou seja, quanto mais cara a unidade e maior o tempo do anúncio, mais elevado o desconto terá de ser. O abatimento médio nas locações em quatro semanas é 60% maior que aquele concedido para imóveis similares alugados nas primeiras duas semanas, e mais do que o dobro do desconto das unidades com contrato fechado em menos de sete dias.