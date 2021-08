Apartamento no Leblon é uma das opções do feirão da locação que vai de hoje até o dia 24 de agosto - Divulgação

Publicado 10/08/2021 17:33

Dois feirões estão disponíveis para quem deseja alugar ou comprar um imóvel via leilão. No caso da primeira opção, ainda é possível conseguir até três meses de aluguel grátis, começando a pagar somente em dezembro. O 6º Feirão da Locação, promovido pela Administradora Renascença com o patrocínio da O2 Seguros começa hoje e vai até o dia 24 com cerca de 1 mil imóveis, entre residenciais e comerciais no Rio e na Baixada Fluminense, com preços a partir de R$ 900. Os imóveis estão em regiões como Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Tijuca, Cascadura, Méier, Campo Grande, Ilha do Governador, Botafogo, Copacabana, além da Baixada Fluminense.



Edison Parente, vice-presidente Comercial da imobiliária, explica que, para ter o benefício de isenção do aluguel durante o evento, o cliente precisará contratar a garantia Fiança Facilitada Renascença (serviço exclusivo da empresa em que o inquilino contrata uma garantia jurídica que pode ser parcelada em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito) ou os seguros fiança e capitalização oferecidos por meio da parceira O2 Seguros. Ou seja, é mais uma opção de garantia locatícia que dispensa a figura do fiador.



"O evento é uma excelente chance de encontrar um imóvel aproveitando a isenção do aluguel e com essa economia aplicar o dinheiro na compra de móveis novos ou na mudança. Esse ano tivemos a ideia de incluir um viés social, convidando todos a colaborar com as famílias atingidas pela crise da Covid-19 com 1kg de alimento não perecível ou um agasalho em bom estado", ressalta Parente.



Por conta da pandemia, o evento é digital por meio do site admrenascenca.com.br e redes sociais (Instagram - @admrenascenca e www.facebook.com/admrenascenca). Para os clientes que desejam o atendimento presencial, as 10 lojas também estão disponíveis respeitando todas as medidas de segurança.

Mais de 70% de desconto nas unidades

Já o Feirão Digital da Casa Própria termina hoje oferecendo mais de 370 imóveis retomados com descontos superiores a 70%. As unidades são vendidas 100% online pela Empresa Gestora de Ativos do Governo (Emgea), em parceria com a Resale em www.emgeaimoveis.com.br.



Os valores vão de R$ 8 mil até R$ 1,2 milhão, com oportunidades em diversos estados, com destaque para o Rio de Janeiro e São Paulo que concentram o maior número de unidades disponíveis. "Vendendo estes ativos, geramos oportunidades para os brasileiros adquirirem sua casa própria ou fazer investimentos em imóveis, por um valor diferenciado", ressalta Fábio Rito, presidente da Emgea.



Para quem deseja investir neste segmento, a coluna ouviu dois especialistas. Patricia Curvêlo, diretora da BidYou, assessoria especializada em leilão e venda direta de imóveis, dá cinco dicas para uma aquisição segura. Confira:



- Identifique o tipo de imóvel e a região;



- Faça uma análise da sua capacidade de pagamento;



- Conheça os trâmites do leilão e os possíveis riscos do negócio. Uma forma de estar bem amparado é contar com uma assessoria especializada;



- Questione a história do imóvel, as possíveis dívidas e as despesas que fazem parte da compra, entre elas, registro e taxas de cartório;



- Participe do leilão sabendo exatamente o seu poder de compra. Nunca feche negócio por impulso.



O advogado Leandro Sender complementa com outras orientações:



- Analise se o imóvel está ocupado. Caso positivo, será necessário ajuizar ação de reintegração na posse;



- Verifique se existem ações envolvendo a unidade;



- É sempre importante contar com uma boa assessoria jurídica.