Apartamentos de residencial em Magé estão com descontos de 5% para o servidor municipal - Divulgação

Apartamentos de residencial em Magé estão com descontos de 5% para o servidor municipalDivulgação

Publicado 13/08/2021 12:05

A compra do imóvel envolve outros custos além do valor da moradia. Pensando nisso, a coluna reuniu três campanhas de construtoras que estão com documentação grátis e outras facilidades na aquisição do bem. A ação da Rio8, por exemplo, é voltada para os servidores municipais de Magé que comprarem um dos apartamentos do Recanto das Águas. É possível conseguir descontos de 5%, entrada parcelada em até 30 vezes, além de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e registro por conta da empresa. Os apartamentos têm preços a partir de R$ 145 mil. O Recanto das Águas é o primeiro condomínio de um bairro planejado que será construído pela Rio8 em Piabetá, complexo que vai reunir lazer completo e segurança. "Durante a concepção do projeto, fizemos uma pesquisa para identificar as necessidades dos moradores e observamos o desejo por imóveis mais modernos, dentro de condomínios com opções de lazer e muito verde. E isso ficou ainda mais evidente na pandemia. O Recanto das Águas foi muito bem aceito na região", conta Mariliza Fontes Pereira, CEO da empresa.



Residencial com lazer na cobertura no Campinho

Espaço coworking de empreendimento no Campinho pelo Casa Verde e Amarela - Divulgação

Espaço coworking de empreendimento no Campinho pelo Casa Verde e AmarelaDivulgação

Publicidade

O cliente do programa Casa Verde e Amarela que fecha negócio com a Vitale Construtora também tem o ITBI, o registro e as certidões custeadas pela empresa. “Neste caso, o interessado deve ter renda de até seis salários mínimos”, explica Philippe Martin, gerente Comercial da Vitale. Segundo ele, hoje são três projetos pelo programa: a segunda fase do Vitale Eco em Vargem Grande, com 110 unidades, entre casas, apartamentos e unidades garden, além de mais de seis mil metros quadrados de área de lazer ao ar livre, com opções para todos da família; o Vitale Easy, no Campinho, e o Vitale Rise, no Encantado. “O Vitale Easy, por exemplo, tem unidades a partir de R$ 230 mil, lazer na cobertura e segurança”, conta Martin.



Quase pronto para morar na Vila da Penha

Campanha para imóveis na Vila da Penha vai custear até o final do mês toda a documentação para o cliente - Divulgação

Campanha para imóveis na Vila da Penha vai custear até o final do mês toda a documentação para o clienteDivulgação

Publicidade

Na Vila da Penha, a CTV Construtora está com campanha para o Match Residencial, empreendimento com 54 apartamentos que será entregue em dezembro. Até o final deste mês, quem fechar negócio terá toda a documentação custeada pela empresa: ITBI, RGI (Registro Geral de Imóveis), certidões e despachante. “A economia com a facilidade que oferecemos pode chegar a R$ 15 mil. O cliente tem então a chance de investir o valor em móveis novos ou na mudança”, sugere Felipe Videira, diretor da construtora.



As últimas unidades de dois quartos, com suíte, estão com valores a partir de R$ 349 mil e o interessado tem a possibilidade de financiar com o banco de sua preferência. Videira destaca que o projeto oferece três kits de acabamentos (cores, pisos e rebaixamentos) para que o cliente possa escolher aquele que mais se encaixa no seu perfil familiar. “Nossa ideia não é construir um residencial padronizado e sim com plantas customizadas para deixar o apartamento com o estilo da família que vai morar”, ressalta Videira. O lazer do Match também é na cobertura, com itens como piscina, academia, sauna, churrasqueira e forno a lenha, espaços gourmet, festa e pet, sala de jogos, redário, play, brinquedoteca e horta.