Apartamento decorado na Península, bairro planejado na Barra da Tijuca, que será aberto neste sábadoDivulgação

Publicado 11/08/2021 13:42

No segmento de alto luxo, o céu não é o limite. Prova disso é que na Península, bairro planejado da Carvalho Hosken na Barra da Tijuca, um imóvel é vendido por dia, de acordo com pesquisa da empresa que completa 70 anos este mês. As unidades têm valores a partir de R$ 2,5 milhões.



Yone Beraldo, gerente de Marketing da Carvalho Hosken, conta que há uma demanda muito grande de quem já mora no local e deseja fazer upgrade. "Também observamos uma migração muito forte de outras regiões da cidade, em especial da Zona Sul. As razões para este resultado são muitas, entre elas as plantas generosas dos nossos apartamentos e coberturas, as grandes áreas verdes, além do lazer diferenciado e da segurança", diz Yone.



Para se ter ideia da procura, neste sábado, dia 14, será aberto mais um apartamento decorado no condomínio FontVieille com um evento que vai reunir gastronomia, arquitetura e paisagismo. O encontro para clientes convidados terá agendamento por hora, seguindo todos os protocolos de segurança.

Móveis assinados

A degustação Harmonize FontVieille de queijos, vinhos, cervejas artesanais e cafés acontecerá em um apartamento de 407 metros quadrados com quatro suítes, planta circular e halls privativos. A decoração é contemporânea e sofisticada com móveis assinados como o sofá da Zaha Hadid, além de varanda com espaço gourmet, mesas em madeira maciça, balanço e lareira ecológica. "A compra do imóvel vai muito além da apresentação dos espaços físicos. É preciso proporcionar aos clientes do alto padrão vivências e descobertas. Por isso, investimos em eventos de experiência, tornando o momento de compra inesquecível", explica Yone.

A casa do futuro

Como será a nossa residência em 2026 e em 2031? Quais serão as prioridades? Dados da pesquisa Casa do Futuro, realizada pela Hibou, empresa de pesquisa e monitoramento de mercado e consumo, indicam algumas tendências. A segurança, por exemplo, continuará a ser importante para 74,5% dos entrevistados. Para 2031, o critério também é apontado por 81,3%. Ainda para os próximos dez anos, 89,2% desejam que as residências tenham fios mais protegidos e menos aparentes enquanto conectam aparelhos diversos e 65,5% pretendem ter um escritório ou espaço próprio para home office.



"A pesquisa aponta mudanças de comportamento e consumo bem interessantes com o passar dos anos, e, vale ressaltar que a simplicidade, o conforto e a segurança do lar estão em alta entre os brasileiros. A casa do futuro reúne a comodidade de uma casa aconchegante e sustentável com as tendências tecnológicas que, em breve, farão parte da maioria dos lares do Brasil, como o painel solar e a automação residencial", afirma Ligia Mello, responsável pela pesquisa e sócia da Hibou.