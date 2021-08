Procura e demanda são os principais influenciadores do valor do aluguel - Wikimedia Commons

Publicado 18/08/2021 19:50

Bairros da Zona Oeste do Rio são os que concentram os maiores valores de condomínio e IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em comparação com o preço do aluguel. Na liderança está o Jardim Oceânico, área nobre da Barra da Tijuca, onde estas taxas equivalem, em média, a 69,28% do preço do aluguel. Já Barra, Marapendi, Jacarepaguá e Pechincha têm taxas superiores a 55%. Na outra ponta estão as regiões com o menor custo relativo: Piedade, Penha, Del Castilho, Irajá e São Cristóvão, todos na Zona Norte. Os dados fazem parte de pesquisa do QuintoAndar. Segundo o estudo, os cariocas gastam com condomínio e IPTU valor equivalente a 36% do aluguel que pagam. Ou seja, se o valor do aluguel for R$ 1.200, por exemplo, a pessoa gasta R$ 432 com estas duas despesas.

De acordo com a plataforma, 16% dos inquilinos do Jardim Oceânico gastam mais com essas contas do que com o custo mensal de locação. No Leme, 10% dos locatários estão nessa situação que é também vivenciada por 8,6% dos inquilinos do Engenho Novo. Além disso, 3,43% dos locatários do QuintoAndar pagam mais de condomínio e IPTU do que em aluguel. O percentual é maior do que o registrado em São Paulo, onde 2% dos clientes estão nessa situação.

No caso do valor da locação, procura e demanda são os principais influenciadores, seguidos por características do imóvel e seu estado de conservação. Com relação às taxas condominiais, o que influencia mais são os gastos com funcionários, manutenção e conservação de áreas comuns como elevadores, áreas de circulação, piscina e espaço gourmet.