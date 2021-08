Apartamento no Pechincha é uma das opções do feirão digital e presencial - Freepik

Publicado 26/08/2021 15:52

Para dar aquela força aos interessados em alugar um imóvel no Rio e na Baixada Fluminense, a Administradora Renascença prorrogou até o dia 31, terça-feira, o 6º Feirão da Locação, que oferece ao cliente a oportunidade de conseguir até três meses de aluguel grátis se contratar a garantia Fiança Facilitada Renascença (serviço exclusivo da empresa em que o inquilino contrata uma garantia jurídica que pode ser parcelada em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito) ou os seguros fiança e capitalização oferecidos por meio da parceira O2 Seguros.



Estão sendo oferecidos cerca de 1 mil imóveis, entre residenciais e comerciais, com valores a partir de R$ 900 em regiões como Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Tijuca, Cascadura, Méier, Campo Grande, Ilha do Governador, Botafogo, Copacabana, além da Baixada Fluminense. O prazo dos contratos varia entre 12 e 30 meses, dependendo do imóvel e do tipo de locação. O evento é online nas redes sociais (Instagram - @admrenascenca e www.facebook.com/admrenascenca) e no site da empresa (admrenascenca.com.br). O atendimento presencial também pode ser agendado nas 10 filiais da administradora com todos os protocolos de segurança.



"Como acontece em todos os anos, o evento está sendo muito bem recebido. Por isso, resolvemos prorrogar as ofertas, dando assim mais chances de o inquilino encontrar o seu imóvel e ainda começar a pagar em dezembro”, comenta Edison Parente, vice-presidente Comercial da administradora. Ele lembra ainda que o feirão tem um viés social, pois a empresa pede aos clientes que colaborem com 1kg de alimento não perecível ou um agasalho em bom estado. As doações serão enviadas às famílias que mais precisam neste momento de pandemia.

Cuidados na locação

Para que a negociação seja a mais assertiva possível, reunimos algumas dicas do advogado Leandro Sender. Confira:



- Leia atentamente o contrato para entender quais são as condições estabelecidas, prazos, índice de reajuste do aluguel, custos e obrigações de cada parte;



- Faça uma minuciosa vistoria no imóvel, de preferência por meio de um laudo acompanhado por todas as partes com relatório escrito e fotográfico. Qualquer vício verificado deve constar expressamente no documento;



- Procure saber se o locador é proprietário. Caso não seja, exija algum documento que comprove que ele é o possuidor do imóvel, possibilitando alugar o bem;



- Verifique a certidão de ônus reais para conferir se existem penhoras ou alguma outra situação que poderá acarretar a perda da propriedade pelo locador;



- Leia a convenção condominial e o regimento interno do condomínio para entender as regras condominiais;



- Conte com uma assessoria jurídica especializada.

Corretor é parte fundamental do processo

O Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis) lembra que este profissional é fundamental para analisar toda a documentação do imóvel e verificar se a unidade imobiliária está apta para locação/compra. Essa é uma etapa chave para uma negociação segura e sem transtornos para as partes envolvidas. Mesmo em anúncios de portais imobiliários, é indispensável verificar o registro da pessoa com quem você está negociando. No site www.creci-rj.gov.br é possível fazer essa pesquisa na seção de Busca de Corretores e Imobiliárias. Estas empresas também têm o registro de pessoa jurídica no Conselho. O Creci-RJ ressalta que o interessado não deve dispor de qualquer valor de antecipação sem visitar o imóvel, ou seja, sem constatar que de fato ele existe e está com a documentação correta.