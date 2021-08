Limpeza das duchas e torneiras é essencial para que o aparelho tenha bom desempenho - Freepik

Publicado 25/08/2021 19:01 | Atualizado 25/08/2021 19:03

Com as temperaturas mais baixas, a procura pelo serviço de revisão dos aquecedores a gás cresceu 130% em julho no aplicativo GetNinjas, em comparação ao mesmo mês de 2020. Esta manutenção é muito importante, pois além de garantir aquele banho quentinho é também uma forma de evitar acidentes e até tragédias.



Segundo Rogério Aparecido Pereira, técnico especializado em aparelhos a gás cadastrado na plataforma, entre as vantagens de se ter um aquecedor a gás estão o de tomar banhos relaxantes e de ter água quente nas torneiras do imóvel. “Além disso, do ponto de vista mais prático, o aparelho traz a vantagem de diminuir os gastos com energia elétrica e consequentemente ajuda a preservar o meio-ambiente, tem alta durabilidade, é de fácil manuseio e é seguro”, diz Pereira. Confira algumas dicas do técnico para acertar na escolha e preservar a vida útil do aparelho:

GLP ou GN?

As siglas significam, respectivamente, gás líquido de liquefeito e gás natural. É importante que o consumidor tenha essas nomenclaturas em mente, pois antes de comprar o aquecedor, é preciso verificar qual é o tipo de gás utilizado no imóvel.

Qual litragem escolher?

As opções de litragem podem deixar o consumidor confuso e por isso, Rogério explica o uso de cada opção. O aquecedor com 12 litros de capacidade atende um ponto, como uma ducha que demanda 12 litros por minutos. Já o item de 18 litros corresponde a dois pontos, uma ducha e uma torneira, por exemplo. Quando a litragem é de 26 litros, aumenta-se para três pontos e assim sucessivamente até a capacidade de 42 litros, que suporta cinco pontos.



Em tese, a capacidade do aparelho corresponde a determinado número de pontos, mas na prática, alguns detalhes podem impactar essa relação. "Não se pode esquecer de que a litragem do aquecedor tem que ser compatível com os pontos. Por exemplo, se uma ducha demanda 18 litros por minuto, sobrará só oito litros. Sendo assim, o item só conseguirá aquecer a água de mais uma ducha ou torneira com a capacidade de oito litros", explica o profissional.

Como preservar o aquecedor?

Para preservar a vida útil do aquecedor, é necessário que os moradores do imóvel procurem um profissional qualificado para instalar o aparelho e que façam manutenções preventivas anualmente. Além disso, a limpeza das duchas e torneiras é essencial para que o aparelho continue com um bom desempenho.