Sala de um dos apartamentos disponíveis na plataforma que oferece cashback - Divulgação

Sala de um dos apartamentos disponíveis na plataforma que oferece cashbackDivulgação

Publicado 24/08/2021 20:05

Mais uma novidade no mercado imobiliário. O cashback, ou o dinheiro de volta, que vem sendo utilizado em vários segmentos, chega na compra e venda de imóveis para beneficiar os envolvidos no negócio. O modelo tem atraído cada vez mais adeptos interessados em ter o retorno de parte do dinheiro investido em uma compra que vai desde alimentos até hospedagem em hotéis e aplicação financeira. E não poderia ser diferente no setor imobiliário. A Loft, startup que facilita a compra e a venda de apartamentos por meio de uma experiência digital e com preços e informações verificados, também aderiu ao cashback. A empresa vai devolver 3% do valor do imóvel para clientes que realizarem duas transações (venda e compra de um apartamento ou vice-versa) pelo site da Loft em até seis meses. Esse reembolso poderá ser usado de forma livre pela pessoa beneficiada. Uma das sugestões é usar o valor recebido para decorar a casa nova.



“Boa parte das transações imobiliárias gera outras em seguida, com a pessoa vendedora comprando outro imóvel. Então, queremos incentivar que novas transações ocorram dentro do nosso site, por meio de um benefício atrelado à venda de um imóvel. Acreditamos que a oferta do cashback melhora a proposta de valor para clientes que vendem um apartamento com o objetivo de comprar um novo”, comenta Bruno Raposo, diretor de Operações da empresa.



Feira de adoção no estande de vendas

Condomínio em Icaraí terá dois espaços exclusivos para os pets que incluem até piscinas - Divulgação

Condomínio em Icaraí terá dois espaços exclusivos para os pets que incluem até piscinasDivulgação

Publicidade

A incorporadora niteroiense Habitare e o Movimento MIAU (Movimento Independente de Auxílio Animal) realizam neste sábado (28) a feira de adoção de animais Sou+ Amor, que acontecerá das 10h às 13h. A ação levará pets resgatados para adoção responsável no estande de vendas do empreendimento em Icaraí, projeto pensado desde o início com a proposta Pet Friendly, localizado na Rua Dr. Jayme dos Santos Figueiredo, número 259. Os interessados deverão levar documento de identificação original com foto.



Segundo a incorporadora, os bichinhos que forem adotados pelos futuros moradores do Sou+ Icaraí terão total liberdade de circular pelo condomínio e, ainda, terão duas áreas exclusivas para diversão: o Pet Care, para os cuidados animais, e um Pet Park com AquaPet, ou seja, um “parcão” gramado com vários brinquedos e piscinas exclusivos para eles.