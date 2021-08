Uma das atrações da Ilha Pura é o parque de 72 mil metros quadrados com diversos itens de lazer - Freepik

Publicado 31/08/2021 14:29

A Carvalho Hosken completa hoje 70 anos. Pioneira no desenvolvimento urbanístico de bairros planejados na Barra da Tijuca, a empresa está com uma campanha digital em suas redes sociais com o tema "Há 70 anos vivendo o futuro". Além disso, lançou um site mais moderno com informações sobre os empreendimentos e conteúdos sobre mercado imobiliário, decoração, arquitetura e tendências, entre outros temas.



O objetivo das ações é exaltar o legado da empresa, que tem uma trajetória que se une com o desenvolvimento da Barra. A história dos bairros planejados teve início em 1970 quando o engenheiro e presidente da empresa Carlos Fernando de Carvalho percebeu que a Zona Sul do Rio começava a dar sinais de exaustão urbana. Com o conceito de reunir segurança, lazer, conveniência, mobilidade e sustentabilidade, nasceram o Rio2, a Península, o Cidade Jardim, o Centro Metropolitano e mais recentemente a Ilha Pura. “É necessário conciliar toda a atividade imobiliária com qualidade de vida, desenvolvimento urbano, sustentabilidade, meio ambiente, paisagismo e arte”, ressalta Carvalho.



Cartilha orienta sobre descarte de resíduos

Quem já fez obra em casa sabe que a intervenção reúne uma série de resíduos que precisam ser descartados de forma correta para não prejudicar o meio ambiente. Pensando nisso, a Anfacer (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres) elaborou uma cartilha com orientações sobre como reciclar de maneira assertiva revestimentos cerâmicos, plásticos, papel, papelão, metais, vidros, e madeiras, entre outros materiais. O documento contém orientações baseadas na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) que estabelece diretrizes para gestão de resíduos da construção civil. O conteúdo está disponível em www.i-maxpr.com/s/0824/9a.pdf.