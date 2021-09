As contratações somente com recursos da poupança ultrapassaram R$ 9 bilhões em agosto - Freepik

As contratações somente com recursos da poupança ultrapassaram R$ 9 bilhões em agostoFreepik

Publicado 03/09/2021 17:27

Mais de R$ 14 bilhões foram liberados em agosto pela Caixa para a compra do imóvel financiado no país. O crescimento foi de 33,3% em relação ao mesmo mês de 2020, e de 208,5% no comparativo com agosto de 2019. Segundo o banco, o valor é o maior já registrado pelo instituição financeira em um único mês, superando o resultado alcançado no último mês de junho, quando foram concedidos R$ 13,1 bilhões em empréstimos para aquisição da casa própria.



As contratações com recursos SBPE (Sistema Brasileira de Poupança e Empréstimo) ultrapassaram R$ 9 bilhões em agosto, o que representa 70,1% a mais que o registrado no mesmo mês do ano passado, 301,7% a mais que o mesmo período de 2019 e 563,7% a mais que o acumulado em agosto de 2018.



Segundo balanço da Caixa, este ano já foram assinados contratos para a construção de 406 mil unidades habitacionais, 1.633 novos empreendimentos, o que representa um crescimento de 21,1% levando-se em consideração o número de projetos contratados no mesmo período do ano passado.

Portabilidade imobiliária mais ágil

A Caixa acaba de anunciar que os correspondentes bancários, que funcionam como uma mini agência do banco, estão aptos a fazer a portabilidade dos financiamentos imobiliários e dos empréstimos que usam como garantia o imóvel, mais conhecido como home equity, de outras instituições financeiras. São mais de 8,9 mil pontos de atendimento que agregam conveniência e agilidade no atendimento aos clientes que desejam migrar com os seus contratos para a Caixa.



Bairro planejado em Piabetá

Bairro planejado em Piabetá tem imóveis a partir de R$ 145 mil - Divulgação

Bairro planejado em Piabetá tem imóveis a partir de R$ 145 milDivulgação

Os bairros planejados, projetos pensados para oferecer mais qualidade de vida aos moradores, estão ainda mais em evidência. Um dos benefícios é a localização, pois eles costumam estar em endereços estratégicos e com potencial de desenvolvimento econômico. A oferta de serviços é mais um benefício, com redes elétricas, de água e de esgoto e até soluções como Wi-Fi nos espaços comuns. Outras qualidades são a variedade das áreas de lazer, a segurança e as iniciativas sustentáveis que ajudam a reduzir os impactos ambientais. O Recanto das Águas, projeto da Rio8, por exemplo, é o primeiro condomínio de um bairro planejado que a empresa vai construir em Piabetá. As unidades têm valores a partir de R$ 145 mil.