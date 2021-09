Candidatos precisam ter registro no Creci-RJ e muita disposição - Freepk

Candidatos precisam ter registro no Creci-RJ e muita disposiçãoFreepk

Publicado 06/09/2021 19:33

Que tal aproveitar o feriadão para encontrar aquela oportunidade profissional? A Riviera Construtora, por exemplo, está com 50 vagas para corretores de imóveis para trabalhar em Duque de Caxias na equipe interna de Vendas. Os interessados devem ter registro no Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), além de muita disposição. A empresa oferece alimentação. Importante lembrar que a remuneração será por meio de comissões, já que o corretor é um profissional autônomo.Há ainda vaga para o cargo de Gerente de Vendas. Neste caso, a construtora oferece ajuda de custo de R$ 2 mil, além de comissão e bonificação conforme as metas alcançadas. Os requisitos para concorrer a esta vaga são: exclusividade, registro no Creci-RJ e desejável experiência como gerente. Os interessados em uma das vagas podem enviar currículos para [email protected] Para se ter ideia, nos primeiros cinco meses de 2021, de acordo com dados do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged), gerou mais de 156 mil empregos no país, o melhor resultado do período desde 2012. Até o fim do ano, a previsão do Caged é que esse número chegue, em média, a 350 mil novas vagas abertas no segmento da construção. E a curva de crescimento sentida na geração de novos postos de trabalho, se reflete também no mercado imobiliário.De acordo com dados do Senior Index, relatório da Senior Sistemas que acompanha indicadores de mercado, o setor da construção registrou um crescimento de 31,37% na movimentação do mercado imobiliário no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Esse número leva em conta uma amostragem de mais de 1940 empreendimentos, dos mais variados segmentos - médio e alto padrão, além do programa Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa, Minha Vida) - atendidos pela Senior Mega em diversos estados do Brasil.