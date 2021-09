A substituição das portas tradicionais pelas de correr é uma dica para não ocupar espaço - Divulgação

Publicado 10/09/2021 15:14 | Atualizado 10/09/2021 15:16

Decorar um apartamento compacto pode parecer complicado de início, mas com dicas simples é possível otimizar os espaços, tornando-os mais charmosos e funcionais. Segundo a arquiteta da CAC Engenharia, Renata Pietra, uma solução que funciona muito bem é optar por móveis que tenham várias funções como as camas suspensas ou os sofás que viram camas. “Outro trunfo são os pufes, pois a peça pode ser levada para qualquer lugar da casa, servindo para guardar coisas se for do tipo baú ou até como mesa lateral”, observa a especialista.

Além disso, ter um bom projeto de arquitetura é mais uma recomendação para criar um lar aconchegante mesmo com uma metragem reduzida. “Mesmo em unidades menores, o morador pode criar estratégias que otimizam o espaço, gerando harmonia e equilíbrio no ambiente", afirma Dante Seferian, CEO da construtora Danpris. Confira outras sugestões da empresa:

- Integre ambientes. Estude a viabilidade de remanejar algumas paredes, observando a planta. Uma das opções de integração de espaços é criar uma ligação sutil entre a sala e a cozinha.

- Os espelhos são imbatíveis quando o assunto é amplitude visual. Além de compor a decoração, eles podem ser utilizados em uma parede inteira, por exemplo, ou em pontos específicos, como posicionados atrás da mesa de jantar ou na porta do guarda-roupa. Para deixar o ambiente com aspecto mais clean, prefira os espelhos sem moldura.

- Outro segredo para otimizar o ambiente é a substituição das portas tradicionais pelas de correr. Elas não ocupam espaço e deixam as paredes livres para outros fins.

- Invista em organizadores como cestos, suportes e ganchinhos.

- Iluminação. Item essencial para ajudar a ampliar visualmente os ambientes. Se tiver janelas, use e abuse da claridade natural que elas possibilitam. Em caso de poucas luzes no ambiente, aposte em um projeto de iluminação artificial, com luzes brancas que trazem sensação de conforto e aconchego.

- Escolha com atenção e cuidado os objetos que irão compor a decoração. O ideal para apartamentos pequenos é reduzir o número de peças decorativas expostas, deixando os ambientes mais arrumados. Outro detalhe é uniformizar a decoração dos ambientes em um mesmo estilo.