Os resultados do teste contra a Covid-19 no condomínio da Barra saem em até 15 minutosFreepik

Publicado 04/10/2021 20:34

Todos juntos para vencer a Covid-19. Condôminos, funcionários e visitantes do O2 Office & Corporate, na Barra da Tijuca, podem fazer até sexta-feira, dia 8, o teste para detectar a doença no próprio condomínio. A iniciativa é das empresas MedLevensohn e da Veus Saúde. Além da testagem contra a Covid-19 com resultados em até 15 minutos, é possível fazer exames de glicemia, colesterol, perfil lipídico e até mesmo pressão arterial e fibrilação atrial, que identifica, por exemplo, o risco de AVC (Acidente Vascular Cerebral).



Os atendimentos são conduzidos por técnicos treinados e qualificados, sempre das 9h às 17h, nas unidades que estão em pontos determinados no local. Para obter os descontos nos exames, é preciso apresentar o crachá oficial do condomínio. Para a síndica do O2 Office&Corporate, Ana Paula Granha, a ação fortalece o importante movimento de cultura de testagem que a pandemia ajudou a estimular, identificando casos sintomáticos e assintomáticos de doenças na população geral e em grupos vulneráveis. "É uma iniciativa que o O2 está trazendo com pioneirismo e pretendemos inspirar outros condomínios a aderirem a essa proposta, tão relevante neste momento desafiador que todos nós estamos vivenciando", diz Ana Paula.



O CEO da MedLevensohn, José Marcus Szuster, afirma que a ação ressalta a grande preocupação do edifício com a saúde de todos, em especial neste momento de pandemia. “Queremos ampliar a iniciativa para outros condomínios do Rio", diz Szuster. Ibrahin Salim, gerente de marketing da VEUS Saúde, finaliza que com a ação, a empresa está se aprimorando para atender cada vez mais com eficiência esse momento de retomada, garantindo que a população seja testada.

Passaporte da vacina

Mesmo sem estarem incluídos no decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre a obrigação de comprovar a vacinação contra Covid-19, os condomínios vêm orientando que os síndicos apliquem esta exigência no uso das áreas comuns. Segundo o coordenador da Cipa Síndica, Bruno Gouveia, a empresa vem solicitando, nos condomínios que administra, o certificado de imunização para atualizar o cadastro de todas as unidades.



“Além de ser uma medida que ajuda a garantir uma maior segurança sanitária interna, ela evita possíveis ações jurídicas do poder público contra condomínios que não sigam esta regra. Mesmo que não haja no decreto nada que especifique a atuação dos condomínios, é importante que o síndico cumpra com a determinação e evite, com isso, problemas tanto de saúde quanto do ponto de vista legal”, explica Gouveia.



A orientação é que o comprovante seja cobrado quando houver circulação do morador nas áreas comuns, como academias, piscinas e spa. O documento de vacinação pode ser apresentado via carteira de vacinação ou pelo aplicativo Conect SUS.