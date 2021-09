Vasos da linha Seixos nas cores camurça e branco são opções para trazer a Primavera para dentro de casa - Divulgação

Publicado 24/09/2021 08:22

Saem as mantas e os edredons, entram as flores e as estampas bem coloridas que podem estar em capas de almofadas, adornos e até mesmo na escolha de uma parede para receber uma cor bem alegre. Com a chegada da Primavera, aproveite a oportunidade para repaginar os ambientes. Essa estação, que é a preferida de muitas pessoas, tem um colorido único por oferecer várias espécies que mostram a sua beleza em jardins, varandas e até mesmo dentro de apartamentos. Afinal, não é preciso ter muito espaço para manter uma conexão especial com a natureza.



A Vasart, empresa de vasos contemporâneos e sustentáveis, tem algumas dicas de como tornar o lar em um recanto para plantas e flores. Para quem tem dúvidas sobre qual escolher, a orientação é optar, de preferência, por espécies nativas de determinada região. Dessa forma, elas estão mais adaptadas às condições do clima local. Além disso, tendem a consumir menos água, especialmente na fase de crescimento.



Margaridas, tulipas, rosas, lírios, azaleias, gardênias, jasmins, e copos de leite, entre outras, são exemplos do que você pode escolher na sua decoração temática. E como estamos no início da Primavera, a empresa lembra que o momento é propício para a poda, em que é preciso retirar as folhas secas e as partes mortas das plantas que restaram do inverno para que então as espécies se renovem e floresçam ainda mais fortes. Outra tarefa importante é a adubação, de preferência orgânica, para intensificar as floradas.



É importante ainda ter muita criatividade e carinho na hora de cultivar. Na varanda, ou nas paredes, inclua vasos suspensos, floreiras, mude as plantas de local, troque as peças de tempos em temos, arranje alguns suportes e crie desníveis para que o ambiente receba essa estação tão alegre. E vale também apostar em modelos repletos de design para mudar a atmosfera da casa.

Primavera inspira arte

Utilizando quadros é possível transformar uma parede sem quebra-quebra - Divulgação

Outra forma de trazer o tema para casa é investir em arte. Ao utilizar quadros, por exemplo, é possível transformar completamente uma parede e renovar os espaços sem quebra-quebra, além de preencher lacunas antes deixadas em branco. A Urban Arts, por exemplo, tem mais de 190 mil opções de obras em seu acervo de seis mil artistas. São fotos, pinturas e peças de artes no clima da estação mais colorida do ano.