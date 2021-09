Feirão oferece opções de apartamentos prontos, semiprontos e na planta até sábado - Divulgação

Publicado 17/09/2021 09:00 | Atualizado 17/09/2021 15:18

Mais um feirão de imóveis para ajudar quem planeja trocar o aluguel pela casa própria. A MRV oferece condições especiais para aquisição de apartamentos prontos, semiprontos e na planta em diversas cidades do país até sábado, dia 18 de setembro. O "Feirão da Casa Própria MRV" conta com descontos a partir de R$ 3 mil em cerca de quatro mil unidades. Em algumas praças as faixas de descontos podem ser ainda maiores.



As opções de moradia são diversas, contemplando imóveis que se enquadram no programa Casa Verde Amarela, sucessor do Minha Casa Minha Vida, além de outras linhas de produtos. "Os incentivos facilitam a vida do consumidor e contribuem para que muitos negócios sejam fechados durante o evento. Será um momento único para quem deseja realizar o sonho da casa própria", diz Thiago Ely, diretor executivo de Vendas da MRV.



Abatimento para bom pagador

Construtora premia comprador que paga em dia com desconto de 50% na próxima parcela - Divulgação

A CAC Engenharia está com uma campanha para quem já é cliente da empresa, válida para todos os empreendimentos pelo programa Casa Verde e Amarela no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. A cada 12 parcelas pagas em dia, a construtora bonifica o cliente com desconto de 50% na 13º prestação. Além disso, a pessoa terá prioridade no momento da entrega das chaves. "Esta é mais uma forma de premiar o cliente e estimular que mais pessoas conquistem o imóvel próprio. Também oferecemos outras vantagens como documentação grátis e parcelamento da entrada em até 60 vezes, dependendo da negociação", comenta Cristiano Coluccini, CEO da CAC.



É possível encontrar unidades com preços a partir de R$ 133 mil em condomínios com infraestrutura completa de lazer e de segurança. Vale lembrar que o programa Casa Verde e Amarela oferece condições especiais para a aquisição como juros menores e subsídios de até R$ 47.500, dependendo da faixa de renda. Ou seja, quanto menor o salário, maior será o desconto do governo.

Oportunidade em Teresópolis

Condomínio em Teresópolis conta com 12 itens de lazer e portaria 24 horas - Divulgação

Condomínio em Teresópolis conta com 12 itens de lazer e portaria 24 horasDivulgação

Já para quem procura um imóvel pelo programa em Teresópolis, na Região Serrana, a Rio8 Incorporações está comercializando as últimas unidades do Cenário dos Pássaros, já em construção. Os imóveis, entre apartamentos de dois quartos com varanda e unidades gardens (com quintal exclusivo), têm preços a partir de R$ 205 mil.



O empreendimento terá, no total, 200 unidades, com uma vaga para cada, portaria 24 horas, e área de lazer com piscina, churrasqueira, academia ao ar livre, quadra de futebol, salão de festas, ciclovia, playground, redário, espaço e jogos para Terceira Idade, espaço pet e bicicletário.