Estúdio de residencial em Ipanema que será o primeiro da parceria entre a incorporadora e a startup - Divulgação

Publicado 14/09/2021 16:32 | Atualizado 14/09/2021 16:39

A startup de locação flexível Nomah, com operação em São Paulo, firmou parceria com a Bait Incorporadora para um modelo de negócio integrado a um prédio inteligente, com automação das áreas externas e internas. O primeiro empreendimento da empreitada é o Bossa 107, em Ipanema. “Do ponto de vista do investidor, oferecemos a solução 360: a partir do momento em que assumimos a locação, oferecemos projeto, gerenciamento da obra, pagadoria de contas e gestão da locação. O cliente só tem que esperar o dinheiro cair na conta”, explica Thomaz Guz, CEO e fundador da Nomah.



Segundo a empresa, os proprietários que pretendem utilizar o imóvel para investir poderão receber os apartamentos já com móveis de cozinha, sala, quartos, banheiro, além de contar com a gestão e a operação completa do imóvel. “A Nomah oferece uma plataforma eficiente, assertiva e tecnológica de gestão de patrimônio. Nossos clientes vão gostar do serviço porque facilita muito o negócio deles de locação por temporadas”, diz Henrique Blecher, CEO da Bait.

Alta de 59,9% nas negociações residenciais

Dados apurados pelo Centro de Pesquisa e Análise da Informação (Cepai) do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) apontam que, de janeiro a agosto, houve crescimento de 59,9% nas transações residenciais em relação ao mesmo recorte de 2020. Já comparando apenas o mês de agosto frente à igual período do ano passado, a alta foi de 34,2%. A Zona Oeste permanece em destaque, com grande procura na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá.



Mantendo o ritmo, as negociações comerciais tiveram crescimento de 52,7%, de janeiro a agosto, superando 2020. Analisando somente o mês de agosto, a alta foi de 27,8%. Centro, Barra, e Recreio foram as regiões mais procuradas, segundo o estudo que tem como base as guias de ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) pagas no município.