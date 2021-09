Nova redução de juros da Caixa, de 3,35% para 2,95% ao ano, começará a valer a partir do dia 18 de outubro - Divulgação

A Caixa anunciou redução na linha Crédito Imobiliário Poupança Caixa, com taxas a partir de 2,95% ao ano, mais o rendimento da poupança. O novo percentual vai começar a valer a partir de 18 de outubro. Atualmente, esse índice é de 3,35% ao ano mais remuneração da poupança. Já o prazo de pagamento é de até 35 anos. Outra novidade que traz fôlego ao bolso é que haverá ainda a opção de carência de seis meses para o início da parcela de juros e amortização. Vale lembrar que o montante do período de pausa será somado ao saldo devedor.



Luiz França, presidente da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), considerou positiva a redução dos juros para o crédito imobiliário, decisão que ajudará no enfrentamento do déficit habitacional brasileiro, estimado em 7,8 milhões de residências, o que tornará o mercado imobiliário mais acessível à população. "Essa medida torna mais forte um setor que mexe com 97 atividades econômicas e foi realizada sem comprometer a rentabilidade da Caixa, que hoje é equivalente a de bancos privados", afirmou França.



Para a advogada e especialista em financiamento imobiliário Daniele Akamine, da Akamines Advogados, mesmo com a redução anunciada pelo banco, a Selic em alta pode afetar o valor das prestações mensais, principalmente dos financiamentos atrelados à poupança. Utilizando como base um financiamento de R$ 500 mil a ser pago em 30 anos (360 meses), com juros de 2,95% a.a., mais o rendimento da poupança, a primeira prestação (com a Selic - taxa básica de juros - a 6,25% a.a.) pode chegar a R$ 4.491, com valor final do financiamento em mais de R$ 1 milhão. Confira a simulação da empresa:

