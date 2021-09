Quem adquirir um imóvel financiado pela plataforma, ajudará na construção de moradias emergenciais - freepik

Publicado 20/09/2021 19:12

A fintech Kzas Krédito, solução digital que faz todo o processo de contratação de crédito imobiliário, se uniu à TETO Brasil, organização que atua em 18 países da América Latina, apoiando famílias em situação de vulnerabilidade por meio de projetos como o das moradias emergenciais. Com a parceria, serão geradas doações em todos os financiamentos residenciais realizados com o apoio da plataforma. Ou seja, quem adquirir um imóvel financiado com a ajuda da Kzas Krédito, automaticamente fará uma contribuição para a organização, que irá utilizá-la na construção de moradias emergenciais em favelas de sete estados, além do Distrito Federal.



Cada contribuição gera um certificado que é enviado aos clientes para reforçar a importância da sua participação na ação. "A renda das famílias caiu significativamente com a paralisação de diversas atividades devido à pandemia. Por outro lado, as necessidades básicas, como alimentação e locação, ficaram menos acessíveis devido à alta na inflação, causando enormes dificuldades para a população em situação de vulnerabilidade. O trabalho da TETO Brasil melhora significativamente a qualidade das moradias em comunidades precárias, permitindo uma vida mais digna. Já a atuação da Kzas Krédito está ligada à realização do sonho de morar bem. Por isso, entendemos que deveríamos apoiar a TETO, que permite que esse propósito seja alcançado de forma mais ampla", comenta Eduardo Muszkat, co-fundador e head de crédito para incorporadoras da Kzas Krédito.



Segundo relatório lançado pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, o Brasil atualmente tem cerca de 33 milhões de pessoas sem moradia. Desse número, aproximadamente 24 milhões vivem nos grandes centros urbanos. "Infelizmente, sendo a situação de desigualdade no Brasil estrutural, choques como a pandemia da Covid-19 só tem piorado a situação de extrema vulnerabilidade em que milhares de pessoas vivem. Por isso que, parcerias como esta entre a TETO e a Kzas Krédito, são importantes para que, além dos programas emergenciais, a TETO possa, com as comunidades, buscar soluções a longo prazo", diz Camila Jordan, diretora executiva da TETO Brasil.

Podcast da casa própria

A MRV criou recentemente uma série de podcasts para ajudar as pessoas que desejam comprar um imóvel. Disponível na plataforma de streaming Spotify, o 'Construindo Sonhos' tem quatro episódios semanais que seguem até o dia 6 de outubro. A ideia é falar, de maneira bem simples, sobre as principais dúvidas que envolvem a aquisição. Taxas, documentações, comprovações de renda e modalidades de contrato são os assuntos abordados pelo time de especialistas da empresa. "A MRV tem sido uma grande parceira dos brasileiros na concretização do sonho da casa própria. Queremos reforçar essa nossa relação, compartilhando da nossa experiência, agregada ao conhecimento de nossos clientes e parceiros, a fim de auxiliar as milhões de pessoas que planejam investir em habitação", explica Rafael Menin, CEO da MRV.