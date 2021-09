Varanda de 24 metros quadrados é destaque de lançamento na Lagoa - Divulgação

Publicado 22/09/2021 17:59 | Atualizado 22/09/2021 18:00

Os lançamentos ganharam força no país e, em especial no Rio de Janeiro, com projetos para todos os perfis. Para garantir e cativar o cliente, as construtoras investem em projetos diferenciados para se destacar da concorrência. Um exemplo pode ser visto no Epitácio 3714, recém- lançado pela Tao Empreendimentos na Lagoa. Só a varanda tem 24 metros quadrados. Ou seja, espaço além do convencional para montar outra sala, um ambiente de convivência e até um home office. Com projeto da Cité Arquitetura, o residencial tem apenas cinco apartamentos tipo e um apartamento garden (com quintal exclusivo).



A vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, Pedra da Gávea e Dois Irmãos é mais um atrativo para quem procura por um imóvel na região. "Nossa estreia na Zona Sul precisava ser em um lugar emblemático que trouxesse para o cliente uma vista, uma brisa e um visual que só o Rio pode oferecer. Fiquei muito feliz com a aquisição do terreno, pois entramos com o pé direito. O projeto do Epitácio 3714 está à altura da região, pois morar na Lagoa é um prêmio", comenta Tanit Galdeano, presidente da Tao.

Box no subsolo e adega exclusiva

Residencial na Lagoa tem apenas cinco unidades entre gardens, tipos e coberturas dúplex - Divulgação

A D2J também investe na Lagoa com o Five Lagoa Premium, já em construção. São apenas cinco unidades de alto luxo, entre apartamentos gardens, tipos e coberturas dúplex. Todas terão duas vagas e um box exclusivo no subsolo. Segundo Francisco Júnior, diretor da empresa, a arquitetura contempla traços limpos e linhas simples, com uma fachada contemporânea com brises e varandas integradas às salas. “O residencial oferece ainda segurança, com tecnologia de ponta, e um espaço gourmet completo com estar, cozinha e toda a estrutura necessária para uma festa ou um jantar especial. O morador poderá, inclusive, ter a sua própria adega”, afirma Júnior.



Praia do Pepê ganha residencial

Terraço de empreendimento que será lançado no Jardim Oceânico, área nobre da Barra da Tijuca - Divulgação

Já a Itten Incorporadora prevê lançar em novembro o Praia Residencial Mar, projeto no Jardim Oceânico (Barra da Tijuca) em parceria com a 3021, com apenas 34 unidades entre três e quatro quartos. De acordo com o diretor Eduardo Cruz, até o momento a empresa já fez mais de 600 cadastros de pessoas interessadas. O novo residencial será construído no terreno do antigo Hotel Praia Linda, desativado este ano.



Entre os diferenciais está o lazer que contará com itens como piscinas adulto com raia de 25 metros e infantil, espaços gourmet e kids interno e externo, sauna/repouso, sala de massagem e academias interna e externa. “Importante ressaltar que os condomínios do Jardim Oceânico, pela sua estrutura de projetos menores, não comportam um lazer como este que desenvolvemos para o Praia Residencial Mar. Além disso, o empreendimento tem paisagismo do renomado escritório Burle Marx, projeto de tecnologia e segurança da Haganá, o que é mais um diferencial, além de gerar mais de 1.500 vagas de empregos diretas e indiretas”, conta Cruz.



O executivo adianta que o estande de vendas no local do empreendimento terá dois andares, com o segundo feito para que o cliente possa contemplar a vista e ter a vivência de como será morar de frente para o mar.