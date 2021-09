Lançamentos residenciais e projetos de outros segmentos ajudaram nos resultados positivos da empresa - Freepik

Lançamentos residenciais e projetos de outros segmentos ajudaram nos resultados positivos da empresaFreepik

Publicado 29/09/2021 14:05

Com a demanda por obras em todo o país, a G+P Soluções, consultoria especializada em controle e soluções para planejamento, gerenciamento e gestão de projetos e construções, viu a sua equipe de nove colaboradores, em 2019, crescer para 52 este ano, reflexo das necessidades impostas pelo mercado da construção civil que necessitou de maior controle e assertividade em seus projetos e custos.



De acordo com Sylvio Pinheiro, diretor da empresa, outro nicho que alavancou os negócios foi o de reformas e obras residenciais. Somam-se ainda os lançamentos residenciais e os projetos de outros segmentos como hospitais e redes de ensino. “Investimos mais de R$ 2 milhões na ampliação em plena pandemia, pois foi necessário contratar mais colaboradores, equipamentos, licenças, reforçar e modernizar a nossa rede e a plataforma. Fechamos 2020 com 80 contratos nas mais diversas modalidades de atendimento e com um pouco mais de 45 obras em atendimento na virada do ano. Crescemos 70% em 2020 na comparação com 2019. E a nossa meta é crescer o faturamento acima de 40% até dezembro”, conta Pinheiro.



O executivo diz ainda que a estratégia inclui também a abertura recente de um escritório em São Paulo. “Entramos com uma estrutura que pudesse suportar a exigência desse mercado. Hoje temos 10 obras, sendo um gerenciamento completo e nove obras com gestão de prazo, sendo nove do setor imobiliário e um do setor escolar”, afirma o executivo.

Políticas habitacionais e crédito imobiliário são temas de fórum

A Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) promove de hoje a 20 de outubro a 4ª edição do Incorpora, Fórum Brasileiro de Incorporadoras. O evento online vai reunir personalidades, empresas e empresários do setor para debater temas como reforma tributária, políticas habitacionais, crédito imobiliário e as perspectivas para 2022. São quatro painéis temáticos com debates programados para acontecer ao longo de duas horas, sempre às 16 e 18 horas, nas seguintes quartas-feiras: 29/9, 6/10, 13/10 e 20/10.



"É fundamental reunir players importantes do setor para debatermos soluções que beneficiem o consumidor, abram portas para novos investimentos e gerem empregos e dividendos para o Brasil", afirma Luiz França, presidente da Abrainc. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em https://bit.ly/3EZ7ZWC