Residencial em Nova Iguaçu com lazer completo e segurança tem imóveis a partir de R$ 133 milDivulgação

Publicado 27/09/2021 20:48

O mês do cliente está quase terminando e a coluna separou uma dica para quem está procurando por um imóvel em Nova Iguaçu. No Morada dos Pássaros, empreendimento em construção da CAC Engenharia, é possível conseguir descontos de R$ 5 mil no fechamento do negócio. As condições oferecidas pela construtora incluem ainda parcelas a partir de R$ 449,90, entrada parcelada em até 60 vezes e documentação grátis. (registro e ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).



As unidades de dois quartos com varanda têm preços a partir de R$ 133 mil. A ação é válida até o dia 30 de setembro. "Como é um empreendimento pelo programa habitacional, o interessado conta ainda com a vantagem do subsídio que pode chegar R$ 42.200, dependendo da renda familiar", lembra Cristiano Coluccini, CEO da CAC.



Segundo ele, as obras estão bem adiantadas. "O Morada dos Pássaros, no bairro Santa Rita, fará parte de um grande complexo, o Gran Reserva Iguaçu, e tem a proposta de oferecer modernidade, segurança e diversão sem sair de casa. Além disso, tem excelente localização, ficando a 15 minutos do centro de Nova Iguaçu", conta o executivo. O condomínio será fechado com guarita e terá lazer com piscinas, quadra, salão de festas, playground e bicicletário.

Lançamentos dentro e fora do programa habitacional

São Gonçalo vai receber lançamento com 504 unidades pelo Casa Verde e Amarela - Divulgação

São Gonçalo vai receber lançamento com 504 unidades pelo Casa Verde e AmarelaDivulgação

Os projetos dentro e fora do Casa Verde e Amarela continuam acontecendo e as construtoras preparam vários lançamentos. A MRV, por exemplo, vai lançar mais um empreendimento em São Gonçalo pelo programa habitacional. O residencial Mar de Mangaratiba terá 504 unidades, com opção de varanda e suíte, lazer completo e segurança. As unidades têm valores a partir de R$ 189.900 e os apartamentos com suítes têm preços a partir de R$ 208 mil. "São Gonçalo é um município estratégico para a MRV, principalmente, por oferecer infraestrutura completa para quem quer agregar valor na sua moradia e ter qualidade de vida. Este já é o nosso nono empreendimento na cidade e o segundo no bairro Alcântara e pretendemos continuar investindo no estado do Rio de Janeiro", afirma Vinicius Birchal Gestor Comercial da empresa.



Já a CTV prevê lançar até dezembro 120 unidades em Irajá e Santa Cruz, com valores a partir de R$ 198 mil. O primeiro projeto será em Irajá, com 60 apartamentos, financiamento pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) e valores a partir de R$ 220 mil, podendo ser financiado com taxas de juros bastante acessíveis. O segundo, pelo programa Casa Verde e Amarela, será em Santa Cruz com 62 casas dúplex e preços a partir de R$ 198 mil.



Com os dois novos residenciais, a expectativa da CTV é alcançar um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 40 milhões. Adilson Maciel, gerente Comercial da construtora, adianta que, para 2022, estão previstos três lançamentos: Tijuca, Irajá e Campo Grande. “Serão mais de 300 unidades seguindo a tendência de oferecer imóveis pelo econômico e médio padrão, pois com isso aumentamos as chances de as famílias conquistarem a casa própria e, ao mesmo tempo, alavancamos as vendas”, analisa Adilson.