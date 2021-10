Os minidocumentários com os cartões postais cariocas são exibidos no canal da incorporadora - divulgação

Publicado 29/10/2021 16:11

A Tegra Incorporadora acaba de lançar a segunda temporada da websérie documental “Verdadeiros Construtores” com personagens que compõem a cultura carioca do dia a dia. Os minidocumentários, exibidos no canal da empresa no YouTube, resgatam afetivamente histórias que fazem do Rio um lugar único para se viver – da rotina do garçom mais antigo de um dos símbolos gastronômicos da cidade à trajetória de um ambulante icônico na Zona Sul, além da visão de uma empresária que mantém vivo um reduto da Bossa Nova.



Segundo a incorporadora, a websérie integra a campanha institucional dos 43 anos da Tegra, que mostra os cartões-postais da paisagem carioca sob uma perspectiva diferente: a partir das varandas dos empreendimentos desenvolvidos pela empresa. Na internet, a incorporadora também lançou playlists especiais no seu perfil do Spotify, homenageando o samba e o espírito da população.



Mármores se destacam em projeto de São Paulo

A arquiteta Camila Pimenta valoriza o mármore em projeto de luxo de um apartamento de 350 metros quadrados em São Paulo - Divulgação

Luxo e sofisticação fazem parte da proposta da arquiteta Camila Pimenta para o projeto de um apartamento de 350 metros quadrados, localizado em uma das ruas mais cobiçadas de São Paulo, no bairro do Ibirapuera, onde reside uma família de três pessoas. Dona de um estilo único, valorizando os pequenos detalhes, a profissional investiu em um mix de texturas nos materiais utilizados como o couro, laca, cristal, seda e pedras nobres da Mont Blanc Mármores para trazer aconchego à decoração.



Para se ter ideia, na sala principal, o clássico e o contemporâneo, o quente e o frio, são aliados e caminham em harmonia, fazendo um jogo de contrastes. Em meio a uma paleta de cores clean, o ponto focal fica por conta do painel em Mármore Bronze Armani. Ou seja, um verdadeiro luxo em meio à natureza urbana.