Piscina de residencial na Vila da Penha que vai contemplar os clientes com projeto de arquitetura grátis - Divulgação

Publicado 21/10/2021 19:05

A coluna abordou recentemente que as reformas cresceram 68% em todo o país com a pandemia, de acordo com estudo da franqueadora Casa do Construtor, em parceria com a AGP Pesquisas. Ter um imóvel personalizado é o sonho de muitas famílias e, pensando nisso, a CTV Construtora está com uma campanha para todos os seus empreendimentos, entre prontos, em construção e na planta.



Quem fechar negócio até o dia 30 de novembro ganhará um projeto personalizado da arquiteta Priscila Assumpção, parceira da CTV. “Um projeto de arquitetura não sai por menos de R$ 8 mil. Então, encontramos esta forma de presentear o cliente que confia em nosso trabalho dando a ele a oportunidade de deixar o imóvel do seu jeito”, afirma Felipe Videira, diretor da construtora.



Segundo o executivo, uma das opções da campanha é o Match Residencial, que será entregue em dezembro na Vila da Penha (Avenida Meriti, 3020). As últimas unidades de dois quartos, com suíte, têm valores a partir de R$ 349 mil. “Um dos diferenciais é o lazer todo na cobertura, com itens para todos os gostos como piscina, academia, sauna, churrasqueira e forno a lenha, espaços gourmet, festa e pet, além de toda a segurança de um condomínio fechado”, conta Videira.

Apartamentos a partir de R$ 264 mil no Recreio

Empreendimento no Recreio dos Bandeirantes tem unidades a partir de R$ 264 mil - Divulgação

A Cury Construtora está comercializando a segunda fase de vendas do Orla Recreio, no Recreio dos Bandeirantes, após vender em apenas uma semana as 353 unidades da primeira etapa. A empresa oferece agora 280 apartamentos do condomínio Prainha, entre um, dois ou três quartos, com valores a partir de R$ 264 mil. Quem adquirir um imóvel ganhará piso laminado nos quartos e poderá aproveitar o programa de fidelidade "Chega Mais", onde a cada seis parcelas mensais consecutivas pagas em dia, uma é por conta da Cury.



Leonardo Mesquita, vice-presidente Comercial, explica que a construtora vem ampliando o seu portfólio para se consolidar não apenas nos segmentos super econômico e econômico, como também nas faixas superiores. “Nós sempre acreditamos e investimos em promover o acesso à moradia de qualidade a quem achava que não conseguiria adquirir a sua casa própria. Além disso, nossos empreendimentos ajudaram a levar infraestrutura a muitos bairros até então abandonados, transformando diversas regiões das cidades do Rio e de São Paulo. Agora, estamos ampliando o leque e levando nossa expertise e nossos negócios a novos mercados", comenta Mesquita.