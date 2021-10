Resultado das vendas de unidades comerciais na cidade é o melhor desde 2014 - Freepik

Resultado das vendas de unidades comerciais na cidade é o melhor desde 2014 Freepik

Publicado 13/10/2021 19:41

Acompanhando o ritmo de vendas dos imóveis residenciais, o segmento comercial também mostra força no Rio. Dados apurados pelo Centro de Pesquisa e Análise da Informação (Cepai) do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) indicam que, só em setembro, houve crescimento de 77% no número de transações de espaços corporativos na comparação com o mesmo mês de 2020, sendo o melhor período desde 2014.



Analisando os meses de janeiro a setembro deste ano, o mercado imobiliário comercial da cidade cresceu 56,7%. De acordo com o estudo, que tem como base as guias de ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) pagas no município, os bairros mais buscados para salas e lojas foram Centro, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes.



As transações residenciais também registraram alta em setembro: 13%. Já no comparativo janeiro/setembro, o percentual foi de 52,1% em relação ao ano passado. As regiões mais desejadas continuam sendo a Barra da Tijuca, o Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá.

Ampla área de lazer e varanda gourmet com churrasqueira

Outro estudo, desta vez da Apto, plataforma 100% online que conecta compradores de imóveis novos a construtoras e imobiliárias, confirma a preferência dos clientes pela Barra e pelo Centro. Além destas regiões, Del Castilho aparece como um dos preferidos de quem acessa a plataforma.



Segundo o levantamento, entre os diferenciais mais pesquisados pelos interessados estão alto padrão de acabamento, ampla área de lazer, varanda gourmet com opção de churrasqueira, aquecimento de água por meio de placas solares, e proximidade com o trem ou com o metrô. Alex Frachetta, CEO da plataforma, conta que a busca por imóveis novos no Rio de Janeiro aumentou. "A taxa de conversão superou 2020, atingindo um aumento de 70% em 2021. Ou seja, os usuários que acessaram a nossa plataforma estavam mais engajados na busca e em encontrar um apartamento de fato", diz Frachetta.