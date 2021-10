Casa conceito mostra tendências sobre conforto, decoração e funcionalidade - Divulgação

Publicado 05/10/2021 19:25

O mercado imobiliário não para de inovar ao oferecer soluções que encantam e que permitem trazer novas experiências. O QuintoAndar, plataforma de moradia, lança a Casa QuintoAndar, espaço em São Paulo que tem como objetivo mostrar as diferentes formas de morar bem.



Por meio de residências com artistas e influenciadores, parcerias com designers e arquitetos, a casa vai materializar diferentes perspectivas sobre lar, conforto, decoração e funcionalidade. A primeira moradora será a cantora Pabllo Vittar. Ela passará uma temporada e vai usar as suas redes sociais e as da plataforma para contar um pouco da sua rotina na casa e para compartilhar pílulas de conteúdo.



Para esta primeira edição, a plataforma convidou a arquiteta Patrícia Pomerantzeff, fundadora da Doma Arquitetura e dona de um canal sobre o tema no Youtube, para transformar e decorar o espaço. Patrícia elaborou um projeto usando cores e decorações versáteis para tornar a casa um local único e cheio de personalidade.

Entrada parcelada e subsídios

Um dos imóveis prontos da campanha que vai até o dia 31 - Divulgação

A MRV está com ação de vendas de imóveis prontos para morar em diversas regiões do estado. São mais de 220 unidades distribuídas em 20 empreendimentos. A campanha vai até o dia 31 deste mês e inclui entrada parcelada e vouchers da Tok&Stock, com vales-compra de R$ 300 para decorar o novo lar. Além destas condições, o cliente poderá conseguir subsídios de até R$ 47.500, pois os imóveis fazem parte do programa Casa Verde e Amarela.



As ofertas estão em regiões como Rio, Campos dos Goytacazes, Itaboraí, Duque de Caxias, Resende e Macaé. "Todos os imóveis que fazem parte desta ação oferecem estruturas de lazer e de segurança; estão em boas localizações e já podem ser ocupados a partir da oficialização da compra, que pode ser feita de forma totalmente digital por meio de nossa plataforma digital de vendas", conta Thiago Ely, diretor executivo Comercial da MRV.