O comprador deve sempre pedir a escritura, o registro de imóveis, a planta, o IPTU e o boleto do condomínio para a primeira fase de compraFreepik

Publicado 08/10/2021 17:53

A coluna já trouxe aqui análises de especialistas indicando que, apesar da alta da taxa básica de juros da economia (Selic), ainda vale a pena investir na compra do imóvel. A corretora de imóveis de luxo Kika Cavalcanti concorda. Ela conta que a pandemia ajudou muito o mercado, pois as pessoas ficaram mais em casa e passaram a prestar mais atenção em sua moradia. “Agora que os juros estão rendendo pouco, é melhor investir em casas e apartamentos, já que os bancos estão dando muitos créditos imobiliários", afirma a profissional.

Kika diz ainda que, para não cair em ciladas, é importante seguir algumas recomendações. Confira 10 dicas da corretora:

1 - Veja se a documentação do imóvel está em ordem

O comprador deve sempre pedir a escritura, o RI (Registro de Imóveis) atualizado, a planta, o IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), o boleto do condomínio para a primeira fase da compra e o sinal que, em geral, é de 10% do valor do imóvel. Deixe as certidões do imóvel e dos vendedores para a fase da escritura definitiva.

2 - Contrate um bom advogado imobiliário para fazer a análise da documentação

Um profissional da área jurídica é muito importante e irá prestar toda a assessoria nesse âmbito, para ambas as partes, tanto no contrato de locação quanto nos casos de compra e venda.

3 - Veja se os prédios ao redor têm chance de serem demolidos e estragarem a sua vista

Imagina comprar gato por lebre? Por exemplo, você compra um imóvel com uma vista lateral para o mar e no mês seguinte sobe um prédio do seu lado e acaba com esse atrativo. Por isso, é importante checar tudo antes de fechar o acordo.

4 - Verifique se o condomínio é bem administrado

Um condomínio é como uma empresa, por isso é preciso estar atento a diferentes aspectos, desde a gestão dos funcionários até obrigações legais.

5 - Cheque se tem condôminos inadimplentes

Um alto número de moradores inadimplentes tem o potencial de impactar em todas as áreas do condomínio. Quando o condômino deixa de cumprir com o pagamento de sua cota, o valor aumenta para todos os outros moradores. Isso pode gerar diversas dificuldades para o condomínio, desde a falta de manutenção básica de equipamentos, expondo moradores a riscos desnecessários, até a falta de segurança.

6- Não deixe de perguntar se há cotas extras e dívidas trabalhistas no condomínio

É importante saber antes de entrar no apartamento quais são as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, assim você evita tomar "sustos" depois de se mudar.

7 – Confira se a planta permite as alterações que você quer

Uma coisa é verdade, há sempre uma viga inesperada que impede o projeto que você idealizou para o seu novo lar. Por isso, é importante ter a planta do apartamento em mãos para saber se todas as mudanças desejadas poderão ser feitas.

8 – Veja se há conflitos em relação à garagem

É sempre bom saber se os espaços das vagas são fixos, se cada morador pode parar onde quiser ou se há vagas que prendem outros carros. Se houver, é preciso saber como eles resolvem a situação. Se existe porteiro manobrista, se você pode empurrar o carro do vizinho ou se os moradores disponibilizam as chaves para que todos possam manobrar. Se você usa muito o carro e tem horários rígidos a cumprir, é sempre bom saber se a sua rotina vai ser de dor de cabeça.

9 - Caso haja um direito de uso da laje, é preciso se informar se há aprovação da prefeitura para a ampliação

Caso esteja interessado em comprar um apartamento que fica no último andar do prédio e falem que você tem o direito de uso da laje e que pode transformá-la em uma cobertura, é necessário averiguar se esse direito consta no RGI do imóvel e se já há algum projeto aprovado pela prefeitura.

Isso porque você pode esbarrar em questões de gabarito, IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e da não autorização do projeto pela prefeitura. É prudente fazer um estudo da viabilidade do projeto por meio de um arquiteto que seja expert no assunto para não comprar gato por lebre.

10 - Verifique se as áreas externas estão legalizadas e se constam no IPTU

Saiba se a metragem do imóvel consta no IPTU, principalmente, quando se trata de coberturas, pois muitas delas não têm o segundo ou o terceiro andar legalizados. Com isso, você pode acabar sendo surpreendido com uma multa gigante de legalização, a "mais valia", ou mesmo ser obrigado a demolir a construção irregular.