Imóvel com terraço, piscina e vista mar está entre os mais desejados pelo público de alto padrão, aponta imobiliáriaFreepik

Publicado 07/10/2021 17:48

Não há crise no mercado imobiliário de luxo. Além disso, o setor é super dinâmico. Já o perfil dos consumidores, geralmente, é de estrangeiros com dinheiro em dólar ou em euro e que apresentam vontade de fazer investimentos para ter uma rentabilidade com o aluguel por temporada. A afirmação é de Benjamin Cano, sócio da imobiliária Rio Exception.

Segundo o executivo, os tipos de imóveis procurados neste mercado basicamente têm o mesmo perfil, composto de vista com sacada ou terraço, que tenham dois quartos e com tamanho de 150 metros quadrados. "Que seja em até R$ 3 ou 4 milhões, em localizações como os bairros Ipanema e Copacabana”, conta Cano.

Ele destaca ainda a média do custo desses imóveis. “Um imóvel pode custar R$ 20 milhões e até mais que isso. Na verdade, este mercado tem suas variedades, por exemplo, a média de venda durante a pandemia gira entre R$ 2 e R$ 3 milhões”, afirma o sócio da imobiliária.

Niterói em alta

Uma novidade da área é a grande procura pelo mercado de alto padrão de Niterói. "Isso também se deve a realidade dos preços estarem mais razoáveis, fazendo as vendas serem realizadas em torno de dois a três meses", ressalta Benjamin Cano.

Marca de design italiano no mercado imobiliário

O Rio de Janeiro também vai ganhar empreendimentos de luxo com a marca de design italiano Tonino Lamborghini. Essa é uma das estratégias da Gafisa para o segmento de alto padrão. O primeiro projeto em andamento é o edifício Tonino Lamborghini Apartments, que será construído no bairro nobre dos Jardins, em São Paulo. O acordo para licenciamento foi firmado em junho deste ano e desde então a Gafisa detém o direito de exclusividade da marca para novos empreendimentos em São Paulo.

A marca de design italiano tem um amplo portfólio de produtos que retratam o estilo de vida luxuoso tais como: relógios, óculos, artigos de couro, smartphones, perfumes, móveis, roupas, acessórios esportivos, bebidas exclusivas e empreendimentos imobiliários em todo o mundo, incluindo hotéis boutique cinco estrelas, projetos residenciais e comerciais, cafés e restaurantes, para personificar o chamado "Italian Living".