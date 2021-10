Um dos destaques do quarto é a beliche com berço no lugar da cama para acompanhar o crescimento da bebê - Divulgação

Publicado 12/10/2021 10:36

Que tal aproveitar o Dia das Crianças para pensar na renovação dos ambientes dedicados a elas? A coluna trouxe hoje três exemplos de projetos que podem dar uma ajuda na sua inspiração. Uma tendência bem interessante é o mezanino, recurso que permite ter um ambiente em cima (uma cama, por exemplo), liberando espaço na parte de baixo para colocar outras coisas (mesa de estudos, área para guardar brinquedos etc.).



O Studio Livia Amendola projetou um quarto para duas irmãs (uma de três anos e outra recém-nascida) que moram em Niterói. O ambiente traz toda a essência, a delicadeza e a fofura da infância, respeitando o tema de ursinho Panda proposto pelos pais, que também pediram muita cor no espaço. A partir daí, a dupla Livia e Rômulo lançou mão de cores vibrantes e divertidas, incluindo as paredes, que ganharam molduras pintadas de azul (com efeito de painel-boiserie), deixando uma faixa superior branca para receber adesivos românticos de corações e bolinhas. “O quartinho explora o lúdico e o décor remete ao moderno, com referências clássicas e românticas. Buscamos transmitir alegria, suavidade, acolhimento e sensação de bem estar”, conta Livia Amendola. Uma curiosidade deste projeto é que no quarto havia uma mesa que foi adaptada para ser usada como trocador. Assim, após a fase das fraldas, o casal poderá reverter a mesinha para sua função original.



Quarto tem cama para os pais dormirem eventualmente

Quarto de menina de quatro anos tem mezanino com escorregador e painel lousa - Divulgação

Para um casal que mora no Grajaú e que tem uma filha de quatro anos, a arquiteta Kelly Figueiredo (Kelly Figueiredo Arquitetura) projetou um quarto que deu continuidade ao primeiro trabalho feito pela profissional na época do nascimento da menina. Kelly aproveitou o painel e removeu metade do gesso do teto para ganhar mais altura e assim acrescentar o sonhado mezanino. Com isso, foi possível ainda criar novos nichos no próprio painel, que agora chega até a laje do quarto. O quarto conta ainda com uma cozinha infantil embaixo do mezanino e um espaço para desenhar, com direito à mesa, cadeira e painel de fórmica branca tipo lousa (que ocupa toda a extensão de uma parede, até meia altura). “O maior desafio do projeto foi acrescentar o mezanino no espaço, pois não havia altura suficiente para isso. Tive que medir a altura da menina para simular se a ideia seria viável ou não. Felizmente, no final, deu tudo certo”, afirma a arquiteta. Segundo ela, os pais pediram uma cama de solteiro em cima e uma cama de casal embaixo para que eles próprios possam dormir ali eventualmente ou alguma outra companhia, já que a filha não gosta de dormir sozinha.



Brinquedoteca para quatro filhos

Brinquedoteca tem áreas para vídeo game, desenho, leitura, camarim, escorrega e parede de escalada - Divulgação

Brinquedoteca tem áreas para vídeo game, desenho, leitura, camarim, escorrega e parede de escaladaDivulgação

Já a arquiteta Paula Müller (Paula Müller Arquitetura e Interiores) desenvolveu uma brinquedoteca para uma família com quatro filhos que mora em Copacabana, com direito até a um escorrega. Na marcenaria, a profissional mesclou rosa com azul (em tons mais suaves para não competir com os brinquedos) com madeira clara, e restaurou o piso em taco original do apartamento para deixar o espaço mais acolhedor. O ambiente tem áreas para vídeo game, desenho, leitura, camarim, escorrega e parede de escalada. “O maior desafio foi conseguir encaixar os desejos de quatro irmãos em um espaço de apenas 12 metros quadrados. Tivemos a sorte de contar com um pé-direito alto para propor soluções que vão do chão ao teto”, diz Paula.