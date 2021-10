Residencial em Irajá terá lazer em um edifício de apoio - Divulgação

Publicado 20/10/2021 19:05

Os lançamentos pelo segmento econômico continuam movimentando o mercado imobiliário, inclusive sendo um dos responsáveis pelo bom desempenho do setor na pandemia. E as previsões para o segundo semestre são de mais novidades. Em Irajá, por exemplo, a Vitale Construtora abre neste sábado, dia 23, as vendas do Vitale Flow, residencial pelo programa Casa Verde e Amarela com 180 unidades entre um e dois quartos, todas com varandas que serão entregues com guarda-corpo em vidro, além de porcelanato na fachada frontal. Para que o interessado tenha a real noção dos ambientes, além de sugestões de decoração, no local há um apartamento decorado para visitação.



Os imóveis têm valores a partir de R$ 179 mil, que poderão ser financiados em até 35 anos pela Caixa, com taxas a partir de 4,75% ao ano mais TR (Taxa Referencial). E por ser um projeto pelo Casa Verde e Amarela, o interessado poderá conseguir subsídios de até R$ 29 mil, dependendo da renda familiar. “O Vitale Flow chega em um momento importante, pois fizemos uma pesquisa no bairro e a demanda por condomínios mais modernos com lazer e segurança é grande. Entre os perfis que identificamos estão as famílias em busca do primeiro imóvel e as que desejam fazer um upgrade. E como teremos unidades de um quarto, o projeto poderá ser uma excelente alternativa para solteiros e idosos”, avalia Eduardo Paiva, diretor da construtora. Ele complementa que, além de guarita com controle de acesso, o residencial terá lazer exclusivo em um edifício de apoio com piscinas adulto e infantil, churrasqueira, salão de festas, coworking, playground, espaço teen, crossfit e bicicletário.



Oportunidades pelo programa em Piabetá

Empreendimento em Piabetá tem unidades a partir de R$ 147 mil - Divulgação

Já a Rio8 Incorporações está comercializando a segunda fase do Recanto das Águas, condomínio pelo Casa Verde e Amarela em Piabetá que fará parte de um bairro planejado que a empresa vai construir na região.



Nesta nova fase são ofertadas 113 unidades, entre casas e apartamentos, com valores a partir de R$ 147 mil. Para estimular o fechamento do negócio, a Rio8 oferece entrada facilitada em até 30 meses, além de documentação grátis (registro e ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) para os apartamentos do segundo ao quarto andar. “O empreendimento foi muito bem aceito pela região porque, além de contar com lazer completo, segurança 24 horas e sustentabilidade, ele oferece sete tipologias - quatro tipos de casas e três tipos de apartamentos - o que permite ao interessado escolher a que melhor atende as suas necessidades”, comenta Mariliza Fontes Pereira, CEO da construtora.