Construtora com sede na Freguesia seleciona analistas Financeiro e de Arquitetura - Freepik

Construtora com sede na Freguesia seleciona analistas Financeiro e de ArquiteturaFreepik

Publicado 14/10/2021 18:30

Para quem deseja trabalhar nos setores de material de construção e imobiliário, a startup Juntos Somos Mais está com mais de 20 vagas abertas, das quais a maioria é para a área de Tecnologia. Entre os cargos estão coordenadores de Engenharia, Analistas de Suporte e profissionais de Engenharia de Dados. Além disso, a empresa tem mais 18 oportunidades com previsão de abertura até dezembro. Os interessados podem se candidatar via Linkedin ou pelo juntossomosmais.gupy.io/.