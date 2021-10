Pesquisa aponta que o desejo de reformar continuará em alta nos próximos seis meses - Freepik

Publicado 18/10/2021 19:22

Fez pequenas ou grandes reformas em casa por causa da pandemia? Se respondeu que sim, você não está sozinho. Estudo realizado pela Casa do Construtor, franqueadora de locação de equipamentos para construção civil e soluções para o dia a dia, em parceria com a AGP Pesquisas, indica que 68% dos entrevistados realizaram algum tipo de mudança em suas residências nos últimos 12 meses. Neste universo, o predomínio se dá na classe AB, com 78% ante 54% da C.



Com relação aos motivos que levaram às reformas, os "novos hábitos decorrentes da pandemia" somam 38%. Mas, na classe AB isso é ainda mais expressivo (47%). O estudo aponta ainda que 71% dos entrevistados contrataram um prestador de serviços, ante 16% que optaram pelo "faça você mesmo". Os 13% restantes contaram com a participação de um profissional contratado em apenas alguma etapa do serviço.



E o desejo de reformar permanece para os próximos seis meses. De acordo com o levantamento, a classe AB também pretende realizar mais reformas que a C, 77% conta 60%. Neste caso específico, sala de estar/jantar e quarto aparecem empatados no primeiro lugar nas intenções (35%). Cozinha e banheiro (32% e 30%, respectivamente) vêm em seguida. Para estas futuras reformas, 74% pretendem contratar mão de obra especializada. Comparados, o percentual que pretende botar a mão na massa é maior na classe C (22% X 12%). Quanto ao aluguel dos equipamentos, 14% dos entrevistados fizeram esta opção. Entre os mais citados estão andaime, betoneira e caçamba.



"Sentimos o impacto em relação ao aumento do volume de aluguéis decorrente da pandemia e da vontade de morar em um lugar mais bonito e confortável. Prova é que identificamos uma procura maior por pessoas físicas não ligadas à construção civil, cerca de 52%", afirma Altino Cristofoletti Junior, CEO e um dos sócios-fundadores da empresa.

Tags indicam produtos com menor consumo de água e energia

Com o cenário de crise hídrica no país, é importante adotar em casa soluções mais econômicas e sustentáveis. Para ajudar nesta tarefa, a Chatuba implementou em todas as lojas vários tags para indicar os produtos com menor consumo de água e energia. Elas podem ser encontradas em itens como lâmpadas de led, sensor de presença, kit casa conectada (contendo um controle universal, uma lâmpada Wi-Fi e um plug Wi-Fi), aquecedor, chuveiro, vaso com caixa acoplada e torneira.



"A preocupação em oferecer produtos sustentáveis é um dos compromissos da Chatuba e, como empresa, sabemos a importância de incentivar o consumo consciente e a preservação do meio ambiente. Dessa forma, contribuímos para o legado dos nossos recursos naturais, além de proporcionar aos consumidores mais economia, sem abrir mão da qualidade do produto e do conforto que ele oferece, principalmente no cenário desafiador atual", comenta Dalva Sousa, presidente da empresa.