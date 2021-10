Apartamento decorado de empreendimento com 122 imóveis pelo Plano Reviver Centro - Divulgação

Publicado 15/10/2021 19:48

O Cores do Rio, primeiro empreendimento pelo Plano Reviver Centro, teve 55% das unidades vendidas no último final de semana. Segundo Flávio Wrobel, diretor da W3 Engenharia, responsável pelo projeto, as dois pontos de vendas, na Rua Irineu Marinho, 52, e na Rua do Riachuelo, receberam mais de 300 pessoas interessadas em morar no Centro. “Recebemos famílias em busca de um imóvel mais moderno e adequado às suas necessidades e também pequenos investidores que fecharam negócios atraídos pela rentabilidade do aluguel na região”, conta Wrobel. O executivo diz ainda que a expectativa da W3 era vender 45% dos imóveis em seis meses da abertura de vendas. “Fizemos isso em apenas dois dias e a procura não para. Ficamos impressionados e já estamos pensando nos próximos produtos para a região”, adianta Wrobel.



O residencial tem 122 unidades entre estúdios, um quarto e dois quartos, além de uma loja. Os valores começam em R$ 260 mil e vão até R$ 450 mil. Além do preço e das condições de pagamento, o interessado poderá obter vantagens pelo Reviver Centro como isenção do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) nos três primeiros anos e alíquotas reduzidas do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). Lembrando que no Rio de Janeiro o tributo representa 3% do valor do imóvel.



Claudio Hermolin, presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário) e vice-presidente do Sinduscon-RJ (Sindicato da Indústria da Construção Civil), também ressalta a importância do local. “Fico muito feliz com este belíssimo resultado de vendas do Cores do Rio e não me surpreendo, pois sempre acreditamos no potencial para residências no Centro. Faltava incentivo, estímulo e uma legislação que colocasse o foco neste importante bairro da cidade e isso finalmente aconteceu com o Reviver Centro. Tenho certeza de que é só o começo”, comenta Hermolin.



Lançamento na Tijuca com lazer de quatro mil metros quadrados

Residencial na Tijuca terá área de lazer de quatro mil metros quadrados - Divulgação

Residencial na Tijuca terá área de lazer de quatro mil metros quadrados Divulgação

Na Tijuca, a RJZ Cyrela está lançando o Atmosfera Condominium Park, em parceria com a ZKM Participações. O novo condomínio, na Rua Mariz e Barros, terá área de lazer de quatro mil metros quadrados, além do sistema "Flex On", que permite ao interessado personalizar o imóvel diretamente com a construtora e criar novas funções para os ambientes, ampliando ou integrando, de acordo com as necessidades. Serão 264 unidades de três e quatro quartos com suíte e tamanhos de 88 a 204m², entre apartamentos e gardens (com quintal privativo).



O cliente poderá ainda escolher acessórios, como armários, ar-condicionado, aquecedor, acesso biométrico e blindex no box. "É muito bom trazer tantas novidades para essa região que é carente de empreendimentos com áreas de lazer nos padrões dos condomínios da Barra da Tijuca. Sobre o Flex On, já havíamos implantado em outros condomínios e o Atmosfera reafirma nosso compromisso de entregar a casa dos sonhos", conta Carlos Bandeira de Melo, da RJZ Cyrela.