O futuro do habitar é debatido por vários especialistas que participam da plataforma - Freepik

O futuro do habitar é debatido por vários especialistas que participam da plataformaFreepik

Publicado 19/10/2021 20:21

Pensar no futuro da habitação é pensar também no futuro do nosso planeta. Ou seja, na relação das pessoas e o espaço urbano, com seus desafios sociais e ambientais; nas projeções de crescimento da população mundial, e nas novas perspectivas tecnológicas, com o surgimento de cidades conectadas e mais inteligentes. Para trazer uma reflexão sobre estes temas, a MRV&CO, plataforma de soluções habitacionais, lança o Habitability (habitability.baroes.com.br) página com conteúdos exclusivos sobre o futuro do habitar que conta com a colaboração de diferentes especialistas. "O Habitability é um convite para que a sociedade participe da construção do futuro, através da troca de conhecimentos e de discussões relevantes com múltiplos pontos de vista", conta Rafael Menin, CEO da MRV&CO.

A ascensão da liderança feminina no setor imobiliário

A coluna traz também uma iniciativa que vale de inspiração para muitas mulheres. É o livro Proprietárias - A ascensão da liderança feminina no setor imobiliário (Maquinaria Editorial, 192 páginas), de Elisa Tawil, idealizadora, co-fundadora e líder do movimento Mulheres do Imobiliário. A obra tem lançamento previsto para esta sexta-feira, dia 22.



Na publicação, Elisa chama a atenção para um assunto crucial quando se fala em equidade de gênero: a conquista da independência da mulher por meio do setor imobiliário. "Quando a mulher constrói seu patrimônio, vislumbra não só a independência financeira, como também a independência de vida", defende a autora.



O livro apresenta argumentos e dados que comprovam que criar e gerir o próprio patrimônio proporciona autonomia para a mulher e oferece um caminho para que ela se liberte de situações de violência e opressão doméstica. A iniciativa também tem a intenção de abrir as portas para um mercado mais original, diversificado e lucrativo, que contempla e impacta o futuro das mulheres e a prosperidade do setor no país.