Residencial no Arpoador tem 60 unidades com possibilidade de personalização direto com a construtora - Divulgação

Publicado 23/10/2021 07:54

De olho no nicho de mercado de investidores que direcionam seus recursos para a compra do imóvel com a finalidade de locação, a RJZ Cyrela e a SIG fecharam parceria com a plataforma Charlie, startup com foco em rentabilidade e serviços de hotel para unidades particulares. O primeiro empreendimento da empreitada que marca a chegada da startup ao Rio é o recém-lançado On The Sea, residencial de 60 unidades no Arpoador que estará disponível na plataforma tanto para investidores quanto para moradores.



“O Charlie é um grande diferencial, pois suas soluções proporcionam conforto e comodidade para o morador, além de oferecer também a gestão de locação do imóvel. Ao integrar esse ecossistema ao On The Sea Arpoador ganhamos um reforço de conveniência e mote de vendas para investidores, que tem a possibilidade de conseguir uma rentabilidade maior com seus apartamentos, por meio da plataforma”, diz Carlos Bandeira de Melo, diretor de Incorporação da RJZ Cyrela.



Allan Sztokfisz, CEO do Charlie, explica que a plataforma trabalha em parceria com a incorporadora desde a definição de qual produto será oferecido até o suporte de vendas nos estandes e após essa última etapa, segue como parceiro para operar as locações. Após a entrega do empreendimento, as incorporadoras passam a ter parte da receita da locação, o que antes não fazia parte da realidade do mercado. “Para a incorporadora ter cada vez mais cases de sucesso nas unidades de investimento, é importante que seus clientes lucrem com a compra de seus imóveis e é exatamente aí que o Charlie entra, para maximizar o retorno”, conta Sztokfisz.



Vila de chalés ecológicos em São Paulo

Fazenda inoperante em São Paulo foi transformada em uma vila de chalés ecológicos - Divulgação

O interesse por casas e imóveis com "vista desimpedida" aumentou de 38% para 45%, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da 4ª rodada da "Pesquisa da Influência do Coronavírus no Mercado Imobiliário Brasileiro", realizada pela DataZAP+. Impulsionado por este cenário, o advogado especialista em Direito Imobiliário e Empresarial Antônio Branisso transformou uma fazenda inoperante em Serra Negra (SP) no European Village Home Club, uma vila de chalés ecológicos.



Para se ter ideia, 40 chalés foram vendidos desde janeiro de 2021. De lá pra cá, o investimento inicial no terreno, de cerca de R$ 3,2 milhões, já foi recuperado e o projeto registra lucro, com uma receita que gira em torno de R$ 40 milhões ao ano.



É possível encontrar oportunidades a partir de 38 metros quadrados, com financiamento próprio e preços a partir de R$ 39 mil de entrada mais parcelas fixas. A expectativa de Branisso é completar a entrega de 200 chalés nos próximos 48 meses. No total, serão 54 unidades finalizadas em menos de dois anos. "O sucesso foi muito além das nossas expectativas. Por isso, já iniciamos outro projeto exclusivo em Campos do Jordão, com nove chalés em fase de implantação", adianta o empresário.