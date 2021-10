Encontro online é voltado para inquilinos, proprietários e demais interessados - Freepik

Publicado 26/10/2021 20:10

A Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) vai promover no dia 11 de novembro, a partir das 16 horas, a 19ª edição do Encontro Nacional de Inquilinos e Locadores (ENIL). O evento gratuito, que conta com o apoio do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), será virtual com transmissão ao vivo pelo canal da associação no YouTube. Não é necessário fazer inscrição.



Entre os assuntos que serão abordados pelos especialistas estarão despejo extrajudicial, soluções financeiras seguras para condomínios, possibilidade de penhora do bem único do fiador e o cenário das locações por aplicativos e por temporada nos condomínios. No final, haverá workshop de perguntas e respostas para esclarecer todas as dúvidas do público participante. A programação completa está disponível em abadi.com.br.

Curso sobre implantação de condomínio

Outra dica para quem deseja aprimorar os conhecimentos é o curso Implantação de Condomínio, que será promovido pelo Secovi Rio nos dias 16, 17, 23 e 24 de novembro, das 18h30 às 21h30, via plataforma Zoom. O conteúdo inclui dicas de como elaborar o primeiro orçamento financeiro do condomínio, legislação, assembleia de instalação, convenção e regimento interno, entre outros temas. O valor é de R$ 388,50 para os contribuintes do sindicato e de R$ 555 para os demais interessados. É possível pagar via boleto bancário ou cartão de crédito (parcelado em até três vezes sem juros). Os detalhes estão em secovirio.com.br.